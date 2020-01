Kiinassa jo ainakin 56 viruskuolemaa, todettujen tartuntojen määrä lähes 2  000

Kiina on jälleen kertonut uusista virustartuntaan liittyvistä kuolemista. Kuolleita on viranomaisten mukaan nyt 56.

Uusia koronavirustartuntoja on todettu eilisen jälkeen lähes 690. Sairastuneiden kokonaislukumäärän maan viranomaiset ovat viimeksi kertoneet olevan 1 975, uutistoimisto AFP kertoo.

Koronavirustartuntojen leviämisen on kerrottu alkaneen Hubein maakunnassa sijaitsevasta Wuhanin miljoonakaupungista. Kuolemantapauksista ainakin 52 on todettu Hubein alueella.

Koronavirustartuntojen leviämisen on kerrottu alkaneen joulukuun lopulla Hubeissa sijaitsevasta Wuhanin miljoonakaupungista, mutta tartuntoja on tavattu laajasti eri puolilta Kiinaa ja jonkin verran myös muista maista.

Kiinan itärannikolla sijaitsevan talouskeskus Shanghain viranomaiset kertoivat varhain sunnuntaina Suomen aikaa ensimmäisestä viruskuolemasta kaupungissa. Viruksen kuolleella hyvin iäkkäällä miehellä oli viranomaisten mukaan myös aiempia terveysongelmia. Tartuntatapauksia on Shanghaissa vahvistettu noin 40.

Presidentti varoitti leviämisen kiihtyvän

Esimerkiksi Hongkongissa ilmestyvä South China Morning Post kertoi uusimmista luvuista jo ennen AFP:tä. Lehti seuraa kuolemien ja tartuntojen määrää sivuillaan olevan ja ripeästi päivittyvän laskurin avulla. Vahvistettujen tartuntojen lukumäärä nousee yli 2 000:n, kun Manner-Kiinan lukuihin mukaan lasketaan muualta maailmasta raportoidut tartunnat, esimerkiksi viisi Hongkongista, lähes 30 muualta Aasiasta, neljä Australiasta ja kolme Ranskasta.

Kanada puolestaan on kertonut maan ensimmäisestä koronavirusepäilystä. Tartuntaa epäillään miehellä, joka matkusti aiemmin tällä viikolla Wuhanista Torontoon.

Kiinassa viruksen leviämistä on yritetty estää esimerkiksi eristämällä kokonaisia suurkaupunkeja. Maan keskiosassa sijaitseva Hubein maakunta on lähes kokonaan karanteenissa. 11 miljoonan asukkaan Wuhanissa tuli sunnuntaina voimaan merkittäviä rajoituksia autoilla liikkumiseen. AFP:n mukaan autolla liikkuvia on tiesuluilla estetty pääsemästä pois kaupungista.

20 miljoonan asukkaan Peking on ryhtynyt kamppailemaan viruksen leviämistä vastaan pysäyttämällä kaupunkiin saapuvat ja sieltä lähtevät linja-autot. Naapurikaupunki, 15 miljoonan ihmisen Tianjin, ilmoitti pysäyttävänsä kaukoliikenteen bussit maanantaina

Koko Kiinassa matkustuskiellot vaikuttavat arviolta ainakin 56 miljoonaan ihmiseen.

Lauantaina Suomen aikaa Kiinan presidentti Xi Jinping varoitti uudenlaisen koronaviruksen leviämisen kiihtyvän. Valtiollisen uutistoimisto Xinhuan mukaan Xi tarjosi yhdeksi ratkaisuksi keskusvallan vahvistamista.

Lisäksi Kiina kertoi keskeyttävänsä kansalaistensa ryhmämatkat ulkomaille. Yhdysvallat ja Ranska puolestaan ovat tehneet suunnitelmia kansalaistensa evakuoimiseksi Wuhanista. AFP:n mukaan ulkomaiden kansalaiset saatetaan ennen lähtöä asettaa karanteeniin johonkin toiseen kiinalaiskaupunkiin.