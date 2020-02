Kiinassa koronavirukseen kuolleiden määrä kasvanut lyhyessä ajassa dramaattisesti – kommunistipuolue antoi potkut kahdelle viranhaltijalle

Kiinassa koronavirukseen kuolleiden ja tartunnan saaneiden määrä on kasvanut lyhyessä ajassa dramaattisesti virallisissa tilastoissa, kun tartuntojen määrittelytapaa on muutettu. Tämä on lisännyt huolta siitä, että tilanne on paljon pahempi kuin aiemmin on kerrottu.

Yhteensä uuteen koronavirukseen on nyt kuollut ainakin yli 1 350 ihmistä, ja tartuntoja kerrotaan olevan yhteensä noin 60 000.

Kiinaa hallitseva kommunistipuolue erotti kaksi korkea-arvoista viranhaltijaa Hubein maakunnassa, josta koronavirus lähti leviämään laajemmalle.

Hubein viranomaisia on arvosteltu siitä, että nämä ovat vähätelleet epidemian laajuutta. Kommunistipuolue on puolestaan joutunut kasvavan kritiikin kohteeksi kriisin hoidosta.

Merkittävä hyppäys

Kiinan viranomaiset alkoivat määritellä koronavirustartuntoja uudella tavalla, mikä aiheutti varhain torstaina merkittävät lisäykset maan päivittäin kertomiin kuolleisuus- ja tartuntalukuihin. Kiinalaisviranomaisten lausunnosta kertovat useat kansainväliset uutismediat.

Pelkästään Hubein maakunnassa kerrottiin ainakin 242 uudesta koronaviruskuolemasta.

Uusia tartuntoja on Hubein maakunnassa todettu eilisen jälkeen yli 14 800. Päivittäisiä uusia tartuntoja on pitkään raportoitu noin 2 000–3 000, joten kyseessä on merkittävä hyppäys.

Yhdysvaltalaisen uutiskanava CNN:n mukaan uudessa korkeammassa luvussa ovat mukana sekä testein todetut että oireiden perusteella diagnosoidut covid-19-tartunnat. Kiinan viranomaiset perustelivat oireiden perusteella diagnosoitujen lisäämistä tartunnan saaneiden joukkoon sillä, että näin ihmisten on mahdollista päästä hoitoon varhaisemmassa vaiheessa, kanava kertoo.

Uusi laskentatapa selittäisi viranomaisten mukaan tänään raportoiduista tartunnoista noin 13 300, kirjoittaa puolestaan uutistoimisto AFP.

Diagnosoinnissa käytetään apuna esimerkiksi keuhkojen kuvausta, mediat kertovat.

"Kun tilanne kehittyy, määritelmiä muutetaan"

Hongkongissa ilmestyvä South China Morning Post -lehti kertoo, että covid-19-tartunnan toteamiseen käytetyistä testipakkauksista on ollut pulaa koko Kiinassa.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan Kiinan nyt tekemä määritelmän rukkaus on tartuntatautitilanteissa tavanomaista, kertoo CNN.

– Kun tilanne muuttuu ja kehittyy, määritelmiä muutetaan, jotta voidaan olla varmoja taudin asianmukaisesta seurannasta. Näin he (Kiina) ovat viime aikoina tehneet, WHO:n edustaja Sylvie Briand sanoi uutiskanavan mukaan.

Vietnamissa kommuuni karanteeniin

Vietnamissa yli 10 000 ihmistä on joutunut karanteeniin koronaviruksen takia.

Karanteeniin on pantu kylät Son Loin kommuunissa, joka sijaitsee noin 40 kilometrin päässä pääkaupunki Hanoista. Viranomaiset ryhtyivät toimiin sen jälkeen, kun alueella oli paikannettu kuusi koronavirustartuntaa. Vietnamin terveysministeriön mukaan karanteenin kesto on 20 päivää.

Kommuunia ympäröivälle alueelle perustettiin tarkastuspisteitä, kertoivat Son Loin lähistöllä olevat uutistoimisto AFP:n reportterit. Suoja-asuihin sonnustautuneet terveysviranomaiset suihkuttivat desinfiointiainetta ajoneuvojen päälle.

Kiina pitää toimintaansa vastuullisena

Uusi koronavirus alkoi levitä joulukuussa Hubeissa sijaitsevasta Wuhanin kaupungista. Koko Hubeissa on karanteenissa ainakin 56 miljoonaa ihmistä. Eristykset ja matkustusrajoitukset ovat laajasti käytössä eri puolilla Kiinaa.

WHO on kuvannut koronavirusta hyvin vakavaksi uhaksi maailmalle, mutta se on myös aiemmin kiitellyt Kiinan tiedotusta tartunnoista. Jotkut ovat kuitenkin epäilleet, ettei Kiina kerro kaikkea uuden koronaviruksen leviämisestä ja sairastuneiden määristä. Kritiikki kumpuaa osin vuosien 2002–2003 sars-viruksesta, jonka leviämistä Kiina pyrki salailemaan.

Kiinalainen kansallisen terveyskomission tutkija Zhong Nanshan sanoi tiistaina, että tartuntamäärien huippu nähdään todennäköisesti helmikuun keskivaiheilla tai loppupuolella. WHO:n edustaja Michael Ryan puolestaan kiirehti toteamaan, että on liian aikaista tehdä ennustuksia "epidemian alusta, keskikohdasta tai lopusta".

Kiinan YK-edustaja Zhang Jun vastasi keskiviikkona paikallisviranomaisten toiminnan hitautta koskevaan kritiikkiin. Hänen mukaansa Kiinan toiminta on ollut "avointa, läpinäkyvää ja erittäin vastuullista".

WHO:n covid-19:ksi nimeämää virusta on tavattu jo lähes 30 maassa. Tartunnan saaneita on Kiinan ulkopuolella yli 500.

Risteilyaluksella jo noin 220 tartuntaa

Japanissa eristyksissä olevasta risteilyaluksesta on tullut suurin koronavirustartuntojen keskittymä Kiinan ulkopuolella, ja torstaina kerrottiin jälleen uusista tartunnoista.

Uusia tartuntoja on Japanin terveysministerin mukaan 44, joten yhteensä jo noin 220 ihmistä on saanut laivalla koronavirustartunnan. Diamond Princess -alus pantiin karanteeniin heti, kun se saapui Japanin rannikolle viime viikon alkupuolella. Laivalla oli alun perin noin 3 700 ihmistä, mutta sairastuneita on siirretty pois laivalta saamaan hoitoa.

Karanteenin on määrä kestää 19. helmikuuta asti, mutta terveysministerin mukaan laivalta aiotaan seuraavaksi siirtää pois myös ikääntyneitä, negatiivisen testituloksen saaneita ihmisiä. Heidät siirrettäisiin maan hallinnon määräämiin tiloihin.

Karanteenin toimivuus on herättänyt lisääntyvää huolta sen jälkeen kun tartuntamäärät laivalla ovat eristyksestä huolimatta jatkuvasti kasvaneet. Matkustajat joutuvat oleskelemaan pääosin hyteissään.