Kiinassa koronavirukseen kuolleiden määrä on noussut lähes sadalla – kuolleita yhteensä yli 900

Kiinassa koronavirukseen kuolleiden määrä on noussut eilisestä lähes sadalla, kertovat Kiinan viranomaiset. Kuolleita on nyt yhteensä ainakin 908.

Maassa on todettu yli 40 000 tartuntaa. Uusia tartuntoja on koko maassa vahvistettu eilisestä yli 3 000. Suurin osa tartunnoista on Hubein maakunnassa, jossa virus lähti leviämään joulukuun lopussa.

Koronaviruksen tiedetään tappaneen kaksi ihmistä Kiinan ulkopuolella.

Sunnuntaina kerrottiin, että uuteen koronavirukseen on kuollut enemmän ihmisiä kuin vuosina 2002–2003 levinneeseen sars-virukseen.