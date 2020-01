Kiinassa koronaviruksen uhriluku kasvaa – viranomaiset vahvistivat toisen kuolemantapauksen tartuntakeskittymän ulkopuolella

Kiina on vahvistanut toisen kuolemantapauksen koronaviruksen tartuntakeskittymän ulkopuolella. Virusta sairastanut kuoli Heilongjiangin maakunnassa, joka sijaitsee pohjoisessa Venäjän rajalla.

Uhriluku on kasvanut 26:een, maan terveysviranomaiset kertoivat perjantaiaamuna. Kaksi ihmistä kuoli Hubein provinssin ulkopuolella. Muut uhrit ovat kuolleet Hubeissa. Viranomaisten mukaan tartunnan on saanut lähes 830 ihmistä.

Lisäksi tutkinnassa on lähes 1 100 epäiltyä tartuntatapausta.

Virus lähti leviämään Wuhanista, Hubein provinssista, jossa suurin osa tartunnoista on todettu.

Virus on levinnyt jo muun muassa Japaniin, Hongkongiin, Etelä-Koreaan, Taiwaniin, Thaimaahan ja Yhdysvaltoihin. Torstaina kerrottiin, että tartuntoja on havaittu myös Saudi-Arabiassa, Singaporessa ja Vietnamissa.

26 miljoonaa ihmistä eristyksissä

Kiina on yrittänyt estää taudin leviämistä erityistoimilla, joiden piirissä on 26 miljoonaa ihmistä. Paikoin julkinen liikenne on keskeytetty ja siltoja ja lentokenttiä on suljettu.

Toimet laajentuivat perjantaina jo kahdeksanteen kaupunkiin.

Viruksen leviäminen vaikuttaa matkailuun ja kiinalaisen uudenvuoden juhlintaan. Pekingissä sijaitseva Kielletty kaupunki suljetaan koronaviruksen takia lauantaista lähtien toistaiseksi. Museon mukaan tarkoitus on estää tartuntojen leviäminen ihmisjoukoissa.

Pekingin viranomaiset ilmoittivat lisäksi peruvansa kaikki suuret uudenvuoden kokoontumiset pääkaupungissa. Kiinalaisen uudenvuoden juhlintaan liittyy tiiviisti temppelien alueelle kokoontuminen, ja niille kerääntyy usein kymmeniätuhansia ihmisiä.

Suomalaisten tavoittamisessa matkustusilmoitus keskiössä

Suomen Pekingin-suurlähetystö kehottaa Facebookissa kaikkia Kiinassa olevia tai maahan matkaa suunnittelevia tekemään matkustusilmoituksen, jotta ulkoministeriö tai Suomen edustustot voivat tarvittaessa ottaa yhteyttä. seuraamaan koronaviruksen esiintymistä ja tartunnan torjumisohjeita Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivuilta.

Suurlähetystön tietojen mukaan koronaviruksen vuoksi matkustuskieltoja saaneilla alueilla Kiinassa on vain vähän suomalaisia eivätkä he juuri ole olleet yhteydessä suurlähetystöön tilanteen vuoksi.

– Käsityksemme alueella olevista suomalaisista perustuu ensisijaisesti tehtyihin matkustusilmoituksiin. Niitä on tehty todella vähän, esimerkiksi Wuhanin kaupunkiin on vain neljä, kertoi edustuston päällikön sijainen Petra Theman STT:lle torstaina.

WHO ei julistanut vielä kansainväliseksi terveysuhaksi

Maailman terveysjärjestö WHO katsoi aikaisemmin, että Kiinasta leviävää koronavirusta ei ollut vielä syytä julistaa kansainväliseksi terveysuhaksi.

Järjestön pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus totesi torstaina kaksi päivää kestäneen kokouksen päätteeksi, että virus on terveysuhka Kiinassa, mutta ei kansainvälisesti.

Toimet viruksen leviämisen estämiseksi ovat käynnissä, ja ulkomailla on todettu vain rajallinen määrä tartuntoja. WHO:n mukaan tiedossa ei ole, että virus olisi tarttunut ihmisten välillä Kiinan ulkopuolella.

– Toistaiseksi ei ole todisteita ihmisten välisistä tartunnoista Kiinan ulkopuolella, mutta se ei tarkoita, ettei näin voisi käydä, pääjohtaja sanoi.