Kiinassa koronavirustartunnat leviävät, viikonloppuna noin 140 uutta tapausta

Kiinassa kuolemantapauksia aiheuttanutta uudenlaista koronavirusta on löydetty jälleen uusilta alueilta. Uusia tartuntoja on ilmennyt viikonlopun aikana noin 140, maa kertoi maanantaina. Samalla tartunnat ovat levinneet uusille alueille, myös pääkaupunki Pekingiin.

Maan viranomaiset kertoivat myös kolmannesta tartuntoihin liittyvästä kuolemantapauksesta.

Lähes kaikki uudet tartunnat ovat tulleet ilmi Wuhanissa, jossa sijaitsevalta torilta viruksen arvioidaan alun perin saaneen alkunsa. Kaupungissa noin 170 tartunnan saanutta oli edelleen sairaalahoidossa, yhdeksän heistä kriittisessä tilassa, paikallinen terveysviranomainen kertoi.

Kiina vahvistanut yli 200 tartuntaa

Yhteensä virustartunnan on viranomaisten mukaan saanut 201 ihmistä. Perjantaina julkaistussa lontoolaisyliopiston tutkijoiden mallinnuksessa tosin arvioitiin, että tapauksia on todellisuudessa jopa yli 1 700. Raportissa arvioitiin sairastuneiden määrää kansainvälisten lentotietojen perusteella. Thaimaassa on tullut ilmi kaksi ja Japanissa yksi tapaus, mikä tutkijoiden mielestä kielii siitä, että sairastuneita on oltava raportoituja enemmän.

Viruksen leviämisestä ollaan erityisen huolestuneita nyt, kun Kiina valmistautuu juhlimaan vuoden vaihtumista. Uudenvuodenjuhliin ajoittuvana loma-aikana sadat miljoonat kiinalaiset matkustavat maan sisällä. Wuhanissa on 11 miljoonaa asukasta ja kaupunki on merkittävä liikenteen solmukohta.

Uudenlainen koronavirus muistuttaa 2000-luvun alussa Kiinassa satoja kuolemia aiheuttanutta sars-virusta.