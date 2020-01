Kiinassa koronavirustartuntoja jo lähes kolmesataa, kuolleita kuusi

Kiinassa koronavirustartunnan saaneiden määrä on kohonnut lähes kolmeensataan, kertovat viranomaiset. Uusia vahvistettuja tartuntatapauksia on noin 80.

Kuolleiden määrä on kohonnut kuuteen, sanoi Wuhanin kaupungin pormestari valtionmedia CCTV:n haastattelussa.

Tiistaina vahvistetut uudet tartunnat ovat enimmäkseen Hubein provinssissa, jonka keskuskaupungissa Wuhanissa sijaitsevalta torilta viruksen arvioidaan saaneen alkunsa. Osa uusista tapauksista on Pekingissä, Guangdongin provinssissa ja Shanghaissa.

Monet Aasian maat ovat tehostaneet valmiuttaan ehkäistääkseen viruksen leviämisen. Pelot uudesta globaalista epidemiasta kasvoivat maanantaina, kun Kiinan hallinnon asiantuntija kertoi, että virus leviää ihmisestä ihmiseen.

Esimerkiksi Thaimaan lentoasemilla on aloitettu pakolliset matkustajien lämpöskannaukset, jotka kohdennetaan Kiinasta korkean riskin alueilta saapuviin. Hongkongin lentoasemalla lämpöskannauksia tehdään rutiininomaisesti kaikille saapuville matkaajille.

Koronavirus muistuttaa takavuosien sars-virusta, joka aiheutti satoja kuolemia Kiinassa 2000-luvun alussa. Uudenlaisen viruksen leviämisestä ollaan erityisen huolestuneita nyt, kun Kiina valmistautuu juhlimaan vuoden vaihtumista. Uudenvuodenjuhliin ajoittuvana loma-aikana sadat miljoonat kiinalaiset matkustavat viettämään juhlaa ja tapaamaan sukulaisiaan.

Thaimaan lentoasemille odotetaan uudenvuoden matkustussesongin tienoilla päivittäin Wuhanista 1 300:aa matkustajaa. Thaimaa haluaa välttää tartuntojen leviämisen tärkeän turismikauden aikana.

Myös Australiassa aloitetaan lentokenttätarkastukset Kiinasta saapuville matkustajille, kertoi muun muassa Australian yleisradio ABC.

Maan johtavan terveysviranomaisen mukaan riski taudin leviämisestä Australiaan on pieni, mutta hän huomautti, että tauti itää noin viikon.

– Tällaisen taudin saapumista maahan ei voida täysin estää, professori Brendan Murphy sanoi medialle.

Myös Yhdysvallat on aiemmin ilmoittanut aloittavansa tarkastukset Kiinan Wuhanista tuleville matkustajille.

WHO:lla hätäkokous huomenna

Maailman terveysjärjestö WHO järjestää keskiviikkona Sveitsissä hätäkokouksen koronaviruksen leviämisen takia. WHO:n paneeli päättää, julistaako se viruksen takia kansainvälisen kansanterveyden hätätilan. Nimitystä käytetään yleensä vain vakavimmista epidemioista. WHO on julistanut hätätilan esimerkiksi ebolaviruksen vuoksi muutama vuosi sitten.