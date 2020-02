Kiinassa koronavirustilanne on paranemassa, mutta muualla maailmassa virus jatkaa leviämistään uusiin maihin. Tällä haavaa virustartuntoja on tavattu jo lähes 40 maasta.

Viime vuorokauden aikana virukseen on Kiinassa kuollut 52 ihmistä, mikä on alhaisin päivittäinen luku kolmeen viikkoon.

Nyt päivittäin kaikissa muissa maissa yhteensä todetaan virustartuntoja enemmän kuin Kiinassa. Eilen Kiina kertoi 411 uudesta tartunnasta, kun niitä oli muualla maailmassa 427, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO.

Kiinassa on kuollut viruksen seurauksena tähän mennessä reilut 2 700 ihmistä. Kiinan ulkopuolella kuolleita on nelisenkymmentä. Virustartuntoja on tähän mennessä todettu kaikkiaan noin 80 000, joista Kiinan ulkopuolella lähes 2 800.

Koronavirustartunnoista ovat viimeksi ilmoittaneet muun muassa Algeria, Itävalta, Kroatia ja Sveitsi. Tänään joukkoon liittyi Kreikka, jossa tartunta todettiin äskettäin Pohjois-Italiassa matkustaneelta 38-vuotiaalta naiselta.

Brasilia puolestaan ilmoitti tänään ensimmäisestä koronavirustartunnasta Latinalaisessa Amerikassa.

Italiassa 12 ihmistä on kuollut vir ukseen

Italiasta on tullut koronaviruksesta pahimmin kärsivä maa Euroopassa. Tähän mennessä virukseen on kuollut 12 ihmistä. Tartunnan on saanut yli 370 ihmistä, kertovat maan terveysviranomaiset. Kaikki virukseen kuolleet ovat olleet joko vanhempia ihmisiä tai kärsineet jo valmiiksi jostain perussairaudesta.

Viruksen pahimpana keskittymänä Italiassa pidetään tällä haavaa kuutisenkymmentä kilometriä Milanosta etelään sijaitsevaa Codognon kaupunkia. Codogno ja kymmenen muuta kaupunkia Lombardian alueella on eristetty viruksen vuoksi. Viruksen kerrottiin levinneen myös Sisiliaan, Toscanaan ja Liguriaan Luoteis-Italian rannikolla.

Koronaviruksen leviämisestä huolimatta Italian naapurimaat eivät ole sulkeneet rajojaan. Sen sijaan monien maiden hallitukset ovat kehottaneet kansalaisiaan siirtämään matkojaan.

EU:n mukaan uuden koronaviruksen leviäminen Eurooppaan on huolestuttavaa, mutta paniikkiin ei ole syytä. EU:n terveyskomissaarin Stella Kyriakidesin mukaan virus on tuonut mukanaan myös uhan valeuutisista ja muukalaisvihasta.

Kyriakidesin mukaan EY:n ja WHO:n yhteinen asiantuntijaryhmä on saapunut Italiaan auttamaan viruksen torjumisessa.

– Edelleen emme tiedä monia asioita viruksesta emmekä etenkään viruksen alkuperästä ja siitä, miten se leviää, hän sanoi.

Ensimmäinen virustartunta Madridissa

Teneriffalla Kanariansaarilla on todettu kaksi uutta koronavirustartuntaa, kertoo espanjalaislehti El Pais. Uudet tartunnat löydettiin samasta Lounais-Teneriffalla Adejessa sijaitsevasta hotellista, jossa on jo aikaisemmin todettu kaksi tartuntaa.

Hotellissa on noin tuhat turistia, heidän joukossaan parikymmentä suomalaista. Viranomaisten mukaan kaikki tartunnan saaneet ovat Italian kansalaisia.

Espanjan terveysministeriön mukaan viranomaiset seuraavat nyt erityisen tarkasti hotellin 37:ää asiakasta, jotka ovat olleet tekemisissä kahden ensimmäisen tartunnan saaneen eli italialaisen lääkärin ja hänen kumppaninsa kanssa.

Samalla viranomaiset kertoivat ensimmäisestä tartunnasta maan pääkaupungissa Madridissa. Koronavirustartunnan saanut on 24-vuotias mies, joka oli matkustellut Pohjois-Italiassa.

Yli 200 000 testataan Etelä-Koreassa

Etelä-Korea kertoi tänään testaavansa yli 200 000 Shincheonji-uskonlahkon jäsentä mahdollisen tartunnan varalta. Jos heillä on kuumetta tai hengitystieinfektion oireita, he joutuvat kotikaranteeniin, kertoi maan apulaisterveysministeri Kim Gang-lip.

Lahkoon kuuluvalle 61-vuotiaalle naiselle nousi kuume jo helmikuun 10. päivä, mutta hän ehti osallistua ainakin neljään jumalanpalvelukseen lahkon pääpaikassa Daegussa ennen kuin tauti diagnosoitiin. Etelä-Korean viranomaiset kertoivat keskiviikkona yli 280 uudesta tartunnasta, joista yli 80 prosenttia oli juuri Daegussa.

Liki 1 300 ihmistä on sairastunut koronaviruksen seurauksena Etelä-Koreassa. Tautiin on tähän mennessä kuollut 12 ihmistä.

Yksi virustartunnoista on todettu Yhdysvaltain joukkojen sotilaalla. Tartunnan saanut on 23-vuotias mies. Hän palvelee Camp Carrollin tukikohdassa, noin 20 kilometrin päässä Daegusta. Hän on parhaillaan karanteenissa asunnossaan tukikohdan ulkopuolella.

New York Timesin mukaan mies oli käynyt Daegussa maanantaina.

Itävallan virushotellin eristys purettiin

Itävallassa hotellissa koronaviruksen vuoksi karanteenissa olleet kymmenet ihmiset saivat tänään luvan lähteä. Innsbruckilaiseen hotelliin joutui jäämään 62 ihmistä sen jälkeen kun hotellin italialaisen vastaanottovirkailijan ja hänen kumppaninsa todettiin sairastuneen tautiin.

Yhdeksän ihmistä joutui vielä jäämään varotoimenpiteenä karanteeniin kahdeksi viikoksi. Heidän lisäkseen kolme vastaanottovirkailijan kanssa läheisesti tekemisissä ollutta eristettiin.

Sairastunut pariskunta oli matkustanut autolla koronaviruksen runtelemasta pohjoisitalialaisesta Lombardiasta Innsbruckiin.

Ranskan viranomaiset kertoivat tänään maan ensimmäisestä Ranskan kansalaisen koronaviruskuolemasta. Virukseen menehtyi 60-vuotias mies Pariisissa. Hänet oli tuotu vakavasti sairaana hoitoon tiistai-iltana.

Ranskassa on nyt kuollut kaksi ihmistä virukseen. Ensimmäinen uhri oli 80-vuotias kiinalainen turisti, joka kuoli helmikuun puolivälissä.