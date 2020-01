Kiinassa kuollut neljäs koronavirustartunnan saanut ihminen – WHO:n paneeli päättää keskiviikkona, julistaako se kansainvälisen kansanterveyden hätätilan

Kiinassa neljäs ihminen on kuollut koronavirustartuntaan, kertovat maan viranomaiset. Iäkäs mies kuoli sunnuntaina Wuhanissa, josta virustartuntojen on kerrottu saaneen alkunsa.

Maanantaina viranomaiset kertoivat, että tartuntoja on tavattu myös muualla maassa, esimerkiksi pääkaupunki Pekingissä. Sairastuneiden määräksi on toistaiseksi kerrottu noin 200 ihmistä. Virus on tiettävästi levinnyt myös Thaimaahan, Japaniin ja viimeisimpänä Etelä-Koreaan.

Maailman terveysjärjestö WHO järjestää keskiviikkona Sveitsissä hätäkokouksen koronaviruksen leviämisen takia.

WHO:n paneeli päättää, julistaako se viruksen takia kansainvälisen kansanterveyden hätätilan. Nimitystä käytetään yleensä vain vakavimmista epidemioista. WHO on julistanut hätätilan esimerkiksi ebolaviruksen vuoksi muutama vuosi sitten.

Pelot uudesta globaalista epidemiasta kasvoivat maanantaina, kun Kiinan hallinnon asiantuntija kertoi, että virus leviää ihmisestä ihmiseen.

WHO on aiemmin arvioinut, että kyseessä on todennäköisesti eläimestä ihmiseen leviävä sairaus, joka voi rajoittuneesti levitä ihmisten välisissä läheisissä kontakteissa.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että viruksen voidaan sanoa leviävän ihmisestä ihmiseen, sanoi Zhong Nanshan Kiinan kansallisesta terveyskomiteasta valtion tv-kanavan haastattelussa.

Tarkastuksia Kiinasta tuleville

Australiassa aloitetaan lentokenttätarkastukset Kiinasta saapuville matkustajille, kertoo muun muassa Australian yleisradio ABC.

Maan johtavan terveysviranomaisen mukaan riski taudin leviämisestä Australiaan on pieni mutta huomautti, että tauti itää noin viikon.

– Tällaisen taudin saapumista maahan ei voida täysin estää, professori Brendan Murphy sanoi medialle.

Myös Yhdysvallat on aiemmin ilmoittanut aloittavansa tarkastukset Wuhanista tuleville matkustajille.

Koronavirus muistuttaa takavuosien sars-virusta, joka aiheutti satoja kuolemia Kiinassa 2000-luvun alussa. Uudenlaisen viruksen leviämisestä ollaan erityisen huolestuneita nyt, kun Kiina valmistautuu juhlimaan vuoden vaihtumista. Uudenvuodenjuhliin ajoittuvana loma-aikana sadat miljoonat kiinalaiset matkustavat viettämään juhlaa ja tapaamaan sukulaisiaan.