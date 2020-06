Kiinassa kymmeniä uusia koronatartuntoja, toista aaltoa pelätään

Kiinassa pelätään uuden koronaviruksen toista aaltoa. Kiinan viranomaiset kertoivat sunnuntaina, että maassa on todettu 57 uutta tartuntaa, mikä on korkein luku sitten huhtikuun.

Tartunnoista pitkälti yli puolet, yhteensä 39, on kotoperäisiä. Valtaosa näistä on todettu maan pääkaupungissa Pekingissä, ja ne ovat kytköksissä kaupungin eteläosassa sijaitsevaan Xinfadin liha- ja vihannestoriin.

Kaksi muuta kotoperäistä tartuntaa on todettu Liaoningin maakunnassa Koillis-Kiinassa, ja nekin ovat yhteydessä Pekingin tartuntoihin.

Xinfadin tori on suljettu, ja paikalle on komennettu satoja poliiseja ja kymmenittäin sotilaspoliiseja. Torin läheisyydessä sijaitsevien kerrostalojen asukkaat on määrätty toistaiseksi pysymään kodeissaan.

Virusta havaittiin tuontilohen käsittelyyn tarkoitetuilla leikkuulaudoilla. Useat suuret supermarket-ketjut ovat tämän jälkeen vetäneet lohituotteet myynnistä eikä monissa ravintoloissa tarjota lohiruokia.

Pekingin keskustan torilla tomaatteja ja kirsikoita myynyt kauppias, joka kertoi nimekseen Sun, sanoi viruksen vieneen asiakkaita.

– Ihmiset pelkäävät. Lihakauppojen on ollut pakko sulkea ovensa. Tauti on todella pelottava, Sun sanoi.

Kiina on aikaisemmin kertonut saaneensa kotoperäiset tartunnat lähes häviämään tiukkojen rajoitustoimien myötä.