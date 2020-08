Kiinassa pohditaan, miten Hongkongiin syntyvä valtatyhjiö täytetään – vaalien siirtoa vuodella on perusteltu koronaviruspandemialla, mutta se ei välttämättä ole oikea tai ainakaan ainoa syy

Kiinassa päättäjät pohtivat parhaillaan, miten Hongkongin vaalien siirtämisen aiheuttama valtatyhjiö täytetään. Syyskuun alkuun suunnitellut lainsäädäntöneuvoston vaalit on siirretty vuodella eteenpäin.

Siirtoa on perusteltu koronaviruspandemialla, mutta syyn oikeellisuutta on epäilty. Hongkongissa on ollut toistuvasti levottomuuksia ja yhteenottoja itsehallinnon tukijoiden ja poliisien välillä.

Lauantaina alkaneessa nelipäiväisessä kokouksessa on määrä päättää, jatketaanko erityishallintoalueen nykyisen hallinnon kautta vuodella vai nimetäänkö tilalle väliaikainen johto, joka huolehtii hallinnosta välikauden ajan.

Nykyisen hallinnon kausi on päättymässä syyskuun lopussa.

Hongkongin nykyinen hallintojohtaja Carrie Lam on sanonut, että käytännöllisintä olisi pidentää nykyisen johdon kautta. Tällöin ongelmaksi koituu se, jatketaanko myös neljän oppositioedustajan kieltoa asettua ehdolle vaaleissa. Vaaliviranomaisten mukaan se, että nelikko pyysi ulkomaiden hallituksia asettamaan pakotteita Kiinan ja Hongkongin johdolle, on rikkonut uutta turvallisuuslakia. Kansainvälisesti arvosteltu laki kriminalisoi muun muassa separatismin, valtion vastaisen kumouksellisen toiminnan, terrorismin ja vehkeilyn ulkomaisten voimien kanssa. Pahimmillaan rikkomuksista voi saada elinkautisen vankeustuomion.

Yhdysvaltojen ja Kiinan välit kireinä

Turvallisuuslaki on entisestään kiristänyt myös Yhdysvaltojen ja Kiinan välejä. Hongkongin kauppaministeri Edward Yau on esimerkiksi kutsunut Yhdysvaltain hongkongilaisviranomaisille asettamia pakotteita raakalaismaisiksi ja kohtuuttomiksi sekä varoitellut Hongkongissa toimiviin yhdysvaltalaisyrityksiin kohdistuvista seurauksista.

Yau kertoi, että Yhdysvaltain päätökset voivat lopulta vaikuttaa yhdysvaltalaisyrityksiin, jos maa ryhtyy yksipuolisesti pakotetoimiin.

Yhdysvallat ilmoitti perjantaina asettavansa pakotteita hallintojohtaja Lamille ja kymmenelle muulle korkeassa asemassa toimivalle virkamiehelle. Pakotteet vievät Lamilta ja muilta virkamiehiltä pääsyn kaikkiin varoihin ja omistuksiin Yhdysvalloissa. Myös liiketoiminta yhdysvaltalaisten tahojen ja pakotteiden kohteiden välillä kriminalisoidaan.

Valtiovarainministeriön lausunnossa syyksi kerrottiin Hongkongin autonomian heikentäminen. Ministeriön mukaan Lam on suoraan vastuussa vapauden ja demokratian tukahduttamisesta Kiinan johdon politiikan mukaisesti.

Yhdysvaltojen toimien taustalla on Hongkongissa kesäkuun lopussa voimaan tullut turvallisuuslaki. Yhdysvallat on aiemmin vastannut turvallisuuslakiin muun muassa viemällä Hongkongilta erityisaseman, joka takasi alueelle esimerkiksi kauppaan, tulleihin ja matkustamiseen liittyviä etuja.