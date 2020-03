Kiinassa todettiin viitisenkymmentä uutta koronatartuntaa, joista vain yksi oli saatu kotimaassa – Trump lupasi Xille läheistä yhteistyötä

Kiina kertoi perjantaina, että maassa on todettu yli 50 uutta koronavirustartuntaa, joista lähes kaikki ovat viranomaisten mukaan peräisin ulkomailta. Vain yksi tartunta olisi saatu paikallisesti kotimaasta.

Torstaina Kiina kertoi kieltävänsä maahantulon suurimmalta osalta ulkomaalaisista. Maahantulo kielletään myös niiltä, joilla on voimassa olevat viisumit tai oleskeluluvat. Ulkoministeriö kertoi tiedotteessaan, että kyse on väliaikaisesta toimesta, jonka Kiina tekee koronaepidemian vuoksi.

Ministeriön mukaan päätös tulee voimaan lauantaista alkaen.

Uusien tartuntojen määrät ovat vähentyneet Kiinassa viranomaisten mukaan merkittävästi.

Kiina oli pitkään koronavirustilastojen kärjessä. Suomen aikaa torstain ja perjantain välisenä yönä uutisoitiin, että Yhdysvalloissa on nyt todettu enemmän tartuntoja kuin Kiinassa.

Johns Hopkinsin yliopiston tilastojen mukaan Kiinassa yli 81 000 on saanut tartunnan sen jälkeen, kun virus lähti loppuvuodesta leviämään maassa. Kuolleita on yli 3 000.

Trump ja Xi juttelivat sovittelevaan sävyyn

Yhdysvaltain presidentin Donald Trump puhui perjantaina Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa puhelimessa ja lupasi tehdä yhteistyötä Kiinan kanssa. Xi oli ehdottanut, että Kiinan ja Yhdysvaltojen tulisi yhdistää voimansa taistelussa koronaviruspandemiaa vastaan, Kiinan valtionmedia uutisoi.

Mailla on ollut viime viikkoina hankausta pandemian vuoksi. Valtionmedia CCTV:n mukaan Xi oli kuitenkin sanonut Trumpille, että Kiina haluaa jakaa kaiken virukseen liittyvän tiedon ja kokemuksen Yhdysvaltain kanssa.

Trump kehui käytyä keskustelua ja sanoi presidenttien käsitelleen koronavirustilannetta yksityiskohtaisesti.

– Kiina on kokenut paljon, ja maahan on kehittynyt vahva ymmärrys viruksesta. Teemme läheistä yhteistyötä.

Xi korosti keskustelussa erityisesti Kiinan ja Yhdysvaltain suhteen merkitystä. Hänen mukaansa molemmat maat hyötyvät yhteistyöstä ja se on ainoa oikea ratkaisu.

– Toivon, että Yhdysvallat alkaa tarvittaviin toimiin Kiinan ja Yhdysvaltain suhteiden parantamiseksi ja molemmat osapuolet voivat tehdä töitä vahvistaakseen yhteistyötä epidemian vastaisessa taistelussa.

Äänenpainot olivat sovinnollisia siihen nähden, että aiemmin Trump ja Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo ovat toistuvasti puhuneet kiinalaisviruksesta, minkä uskotaan ärsyttäneen Kiinan hallitusta. Koronaviruspandemia on lähtöisin Wuhanin kaupungista Kiinasta.

Kiinan suhteen on myös epäilty, että maa ei välttämättä ole kertonut kaikista todetuista tartunnoista julkisuuteen. Trump lukeutuu itsekin epäilijöihin.

– Kiinan luvuista ei voi tietää, hän sanoi aiemmin.

USA tartuntojen ykköseksi

Yhdysvalloissa on jo enemmän todettuja koronavirustartuntoja kuin missään muussa maassa, kertoi muun muassa New York Times. Lisäksi maassa on ennätyksellinen määrä hiljattain työttömäksi jääneitä ihmisiä, kun taudin aiheuttama kriisi pahenee eri puolilla maailmaa.

Maailmanlaajuista tartuntatilannetta seuraava Johns Hopkins -yliopisto kertoo, että 330 miljoonan asukkaan Yhdysvalloissa on jo noin 94 000 varmistettua tartuntaa. Italiassa luku oli myöhään perjantaina noin 86 000 ja Kiinassa 81 900.

Maailmanlaajuisesti todettuja tartuntoja on Johns Hopkins -yliopiston mukaan yli puoli miljoonaa. Ainakin 120 000 ihmisen kerrotaan jo parantuneen viruksen aiheuttamasta taudista. Luvut vaihtelevat jonkin verran esimerkiksi medioiden omissa laskelmissa. Todellisen tartuntamäärän arvioidaan joka tapauksessa olevan huomattavasti todettuja tapauksia suurempi.

Yhdysvalloissa kuollut jo ainakin 1 400 ihmistä

Yhdysvalloissa noin 40 prosenttia väestöstä on erilaisten liikkumisrajoitusten piirissä. Useilla alueilla sairaalat ovat kertoneet kapasiteettinsa loppuvan hoitoa tarvitsevien määrän lisääntyessä.

Johns Hopkins -yliopiston mukaan viruksen takia on Yhdysvalloissa kuollut ainakin 1 400 ihmistä.

– Käymme sotaa tätä virusta vastaan käyttäen kaikkia taloudellisia, tieteellisiä, lääketieteellisiä ja sotilaallisia resursseja, jotta voimme pysäyttää sen etenemisen ja suojella kansalaisiamme, Trump sanoi.

Samalla Trump kehotti Yhdysvaltain kansalaisia tekemään oman osansa pysymällä etäällä muista ihmisistä.

– Pysy kotona. Rentoudu ja pysy kotona.