Kiivas keskustelu brexitistä jatkuu Britannian parlamentissa

Britannian parlamentissa on jatkunut kiivas keskustelu brexitistä. Theresa May on puolustanut pääministerin kyselytunnilla linjaansa, jonka mukaan hän pyrkii saamaan EU:lta muutoksia aiemmin neuvoteltuun erosopimukseen.

May ja oppositiojohtaja Jeremy Corbyn syyttelivät kärkkäästi toisiaan, mutta kumpikin vakuutti olevansa valmis keskinäiseen tapaamiseen brexitin tiimoilta.

Alahuoneen puhemies John Bercow joutui keskustelun aikana useaan otteeseen hillitsemään kansanedustajien välihuutoja, jotta pyydetyt kysymykset ja vastaukset olisi mahdollista kuulla.