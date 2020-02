Kim Jong-un näyttäytyi pitkästä aikaa julkisuudessa isänsä syntymäpäivän kunniaksi

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on juhlistanut isänsä, maan entisen johtajan Kim Jong Ilin syntymäpäivää ja esiintynyt julkisuudessa ensimmäistä kertaa kolmeen viikkoon.

Rodong Sinmun -lehti kertoi Kimin vierailleen mausoleumissa, johon sekä Kim Jong Il että tämän isä, Pohjois-Korean perustaja Kim Il Sung on haudattu.

Pohjois-Korea ei ole kertonut yhdestäkään koronavirustartunnasta, mutta eristäytynyt maa on epidemian alettua katkaissut juna- ja lentoliikenteen Kiinaan. Ulkomaisten turistien tulo maahan on kielletty.

Valtion mediassa on viime aikoina näkynyt kuvia hengityssuojaimiin pukeutuneista virkamiehistä pitämässä hätäkokouksia ja työntekijöistä desinfioimassa julkisia tiloja. Pohjois-Korea on ennenkin rajoittanut matkustamista kovalla kädellä, kun maailmalla on levinnyt tauteja.