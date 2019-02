Kim saapui Vietnamiin oliivinvihreällä panssaroidulla junalla – Trumpin odotetaan saapuvan Vietnamiin myöhemmin tänään

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un saapui vietnamilaiselle Dong Dangin rautatieasemalle tiistaina hymyillen ja kansanjoukkoa tervehtien ennen huippukokousta Yhdysvaltojen kanssa. Kimin toivotti tervetulleeksi joukko lippuja heiluttavia lapsia sekä valkoisiin univormuihin pukeutuneita vartijoita. Vastassa olivat myös armeijan orkesteri sekä yön yli asemalla odottaneet toimittajat ja kuvaajat.

Pohjois-Korean johtajan matka Kiinan halki hänen tavaramerkikseen tulleella oliivinvihreällä panssaroidulla junalla kesti kaksi ja puoli päivää. Vietnamin pääkaupunkiin Hanoihin hän jatkoi parinkymmenen auton tarkoin vartioidussa saattueessa.

Kim matkasi Hanoihin keskustellakseen Korean niemimaan ydinaseriisunnasta Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa. Kim ja Trump kohtaavat keskiviikkona illallisella ja jatkavat keskusteluja seuraavana päivänä, kertoo Valkoinen talo.

Ennakkotietojen mukaan Yhdysvallat haluaa Pohjois-Korealta näyttöä ydinaseriisunnasta, kun taas Pohjois-Korea on vaatinut Yhdysvaltoja purkamaan ensin talouspakotteita.

Trumpin odotetaan saapuvan Vietnamiin myöhemmin tiistaina.

Väkijoukko odotti Kimiä vesisateessa

Myös Hanoissa Kim toivotettiin tervetulleeksi hurraavien joukkojen saattelemana. Hupputapaamisen innoittamana pääkaupunkiin on saapunut turisteja eri puolilta Kaakkois-Aasiaa, koska he haluavat olla osa Kim–Trump-huumaa ja toivovat näkevänsä edes pienen vilauksen johtajista. Ryhmämatkoja on järjestetty muun muassa Kiinasta.

– Tämä on paljon parempaa kuin seuraaminen Twitterissä tai Facebookissa, sanoi Lee Parry, Kiinassa asuva 36-vuotias brittiopiskelija.

– En voinut hukata mahdollisuutta olla eturivissä ja nähdä sen kaiken omilla silmilläni, Parry jatkoi.

Myös vietnamilainen naisliiton toimihenkilö Hoang Thi Thy oli odottanut sateessa Dong Dangin asemalla aamuyöstä asti.

– Kun juna saapui, me näimme johtajan kaukaa. Hänen näkemisensä teki minut onnelliseksi. Sitä on hankala kuvailla, sanoi Thuy.

Kimin rinnalla oli hänen siskonsa

Kimin rinnalla vierailulla on yksi hänen läheisimmistä avustajistaan, sisko Kim Yo-jong. Henkilöstöjohtaja Kim Chang-son oli saapunut Hanoihin jo etukäteen valmistelemaan huippukokousta.

Vietnam on varautunut Kimin saapumiseen tyhjentämällä katuja ja tuomalla aseistautuneita vartioita julkisille paikoille. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Pohjois-Korean johtaja vierailee Vietnamissa sitten vuoden 1964, jolloin Kim Jong-unin isoisä Kim Il-sung kävi maassa valtiovierailulla.

Ennen huomista illallista valtiojohtajat Kim ja Trump tervehtivät toisiaan kahden kesken. Illallisella Trumpilla on seurana ulkoministeri Mike Pompeo sekä kansliapäällikkö Mick Mulvaney. Kimin odotetaan tuovan seurakseen kaksi alaistaan.