Kokeellista ebolarokotetta saatiin Kongoon – rokotusten määrä alkaa viikonloppuna

Ensimmäiset annokset kokeellista ebolarokotetta saapuivat Kongon demokraattiseen tasavaltaan keskiviikkona. Rokotteella ei ole vielä virallista myyntilupaa, mutta sitä on aiemmin testattu menestyksekkäästi länsiafrikkalaisessa Guineassa.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan rokotukset on tarkoitus aloittaa viikonloppuna. Ongelmana on, että rokotteen kuljettaminen tautialueille on vaikeaa, koska sitä täytyy säilyttää jopa 80 pakkasasteen lämpötilassa.

Ebolaa on todettu Kongon luoteisosassa. Kolmen ihmisen on vahvistettu kuolleen tautiin, minkä lisäksi viranomaisten tietoon on tullut nelisenkymmentä epäiltyä tartuntatapausta.