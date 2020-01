Kokenut palomies sai surmansa Australian paloissa – ainakin 27 on kuollut kuukausia kestäneissä paloissa

Australiassa kokeneen palomiehen kerrotaan kuolleen sammutustöissä Victorian osavaltiossa, kertovat useat australialaismediat. Kaatuvan puun on kerrottu osuneen mieheen.

Medioiden mukaan 60-vuotias mies oli työskennellyt palokunnassa 40 vuotta.

Ainakin 27 ihmistä on kuollut ja yli 2 000 kotia on tuhoutunut Australian kuukausia jatkuneissa maastopaloissa

Pääministeri Scott Morrison kertoi sunnuntaina hallituksensa harkitsevan paloja tutkivan komitean perustamista

– Mielestäni se on tarpeellista ja aion viedä ehdotuksen hallituksessa läpi, pääministeri sanoi yleisradioyhtiö ABC:n haastattelussa.

Morrison sanoi myös, että tulevaisuudessa täytyy keskustella myös liitovaltion toimista avustaa osavaltioita katastrofin aikana. Tammikuun alussa pääministeri lähetti 3 000 maan puolustusvoimien reserviläistä auttamaan paloissa.

Maastopalojen yhteydessä on yleisesti puhuttu pelastus- ja palolaitosten resurssienpuutteista.

Pääministeriltä tivattiin ilmastopolitiikasta

Morrison on saanut paljon kritiikkiä Australian ilmastotoimista. Ilmastonmuutos on osaltaan vaikuttanut siihen, että maastopalokausi on roihahtanut ympäri Australiaa.

ABC:n haastattelussa Morrisonilta kysyttiin mahdollisesta ilmastopolitiikan muutoksesta. Pääministeri vastasi, että hallitus jatkaa politiikkansa kehittämistä, jotta maa täyttää tavoitteensa.