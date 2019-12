Koko Samoa on suljettuna, kun tuhkarokkorokottajat kiertävät maata

Tyynenmeren saarivaltiossa Samoassa alkoi torstaina ennennäkemätön rokotuskampanja maassa riehuvan tuhkarokkoepidemian taltuttamiseksi. Käytännössä koko maa on suljettuna kahden päivän ajan, kun rokotusryhmät kiertävät rokottamassa asukkaita.

Rokottamattomia ihmisiä on käsketty pysymään kodeissaan ja laittamaan punainen lippu kotinsa ulkopuolelle. Ennen lokakuun puolivälissä alkanutta epidemiaa vain noin 30 prosenttia Samoan 200 000 asukkaasta oli rokotettu tuhkarokkoa vastaan. Keskiviikkona osuus oli noussut noin 55 prosenttiin. Kaksipäiväisen kampanjan tavoitteena on nostaa osuus yli 90 prosenttiin, jolloin joukkoimmuniteetin pitäisi pysäyttää epidemia.

Toistaiseksi 62 samoalaista on kuollut tuhkarokkoon, heistä suurin osa lapsia.

Tyynenmeren saarivaltioista myös Fidzhissä ja Tongassa on ollut viime aikoina tuhkarokkoepidemia, mutta korkeamman rokotusasteen ansiosta ne on saatu kuriin nopeasti ja kuolonuhreilta on vältytty.

Kadut ovat autioina

Koko Samoan valtio on torstain ja perjantain ajan pysähdyksissä. Yritykset on määrätty pitämään ovensa kiinni, samoin valtion virastot välttämättömiä julkisia palveluita lukuun ottamatta. Myös Samoan saarten väliset lauttapalvelut ovat poikki, ja yksityisiä autoja on käsketty pysymään poissa teiltä.

– Olen nähnyt mittavia kampanjoita ennenkin, mutta en koskaan kokonaisessa maassa, kertoi Unicefin Tyynenmeren saarten päällikkö Sheldon Yett.

– Koko maa rokotetaan nyt.

Yettin mukaan pääkaupunki Apian normaalisti ruuhkaiset kadut olivat lähes autiot torstaiaamuna.

– Täällä on hyvin, hyvin hiljaista. Kuulen vain muutamien koirien haukkuvan. Kadut ovat tyhjät, täällä ei ole autoja.

Pääministeri Tuilapea Sailele Malielegaoin virka-asunnon ulkopuolellakin liehui punainen lippu, koska pääministerin sukulaislapsi oli palannut hiljattain Australiasta ja tarvitsi tuhkarokkorokotuksen.

Pääministeri kertoi suuttuneensa huhuista, joiden mukaan jotkut vanhemmat kehottivat lapsiaan piilottelemaan rokotusryhmiltä.

– Olemme rokottaneet paljon ihmisiä, ja he ovat kunnossa. Tämä rokote on ainoa keino, Malielegaoi sanoi.