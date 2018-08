Rekka, jonka lastina oli mahdollisesti tulenarkoja materiaaleja, joutui onnettomuuteen moottoritiellä Bolognassa Italiassa, kertoo muun muassa La Repubblica. Lehden mukaan ainakin yksi ihminen olisi kuollut ja 55 loukkaantunut. Loukkaantuneista 14:llä on vakavia vammoja. Yleisradioyhtiö RAIn mukaan loukkaantuneita olisi lähes 70. Useilla potilaista kerrotaan olevan eriasteisia palovammoja.

Onnettomuus tapahtui Bolognan länsipuolella lähellä kaupungin lentokenttää. Turmassa oli ensitietojen mukaan osallisena rekan lisäksi muutama muu auto.

Rekka ilmeisesti syttyi tuleen onnettomuudessa, mistä seurasi voimakas räjähdys. La Repubblican julkaisemassa videossa näkyy, miten paikalta nousi paksua, mustaa savua ja sen jälkeen räjähdys, joka nostatti ilmaan valtavan tulipallon. Paikalta kerrotaan kuuluneen useita räjähdyksiä. Pelastushenkilöstö on paikalla, ja moottoritie on suljettu. Moottoritien silta on osittain romahtanut alla kulkevan kadun päälle.

Lähistön asukkaita on evakuoitu. Palon sammuttamisen kerrotaan olevan vaikeaa sen synnyttämän suuren kuumuuden vuoksi.

Räjähdys sytytti palamaan myös useita viereisen autoliikkeen pihaan pysäköityjä autoja ja vaurioitti liikettä. Räjähdys sinkosi romua pitkän matkan päähän ja myös useat muut viereiset rakennukset ovat vaurioituneet. Paikalta nousevan savupatsaan kerrotaan näkyvän ympäri kaupunkia.

Independentin mukaan Bolognan lentoaseman toiminta jatkuu normaalisti.