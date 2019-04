Kolme Sudania hallitsevan kymmenhenkisen sotilasneuvoston jäsentä erosi tehtävistään myöhään keskiviikkona. Eroamisista ilmoitettiin pian sen jälkeen, kun sotilasneuvosto oli tavannut siviilihallintoa vaativan kansanliikkeen johtajia.

Kenraali Abdel Fattah al-Burhanin johtama sotilasneuvosto ilmoitti, että keskusteluissa oli päästy yhteisymmärrykseen useimmista kansanliikkeen vaatimuksista.

Sotilasneuvoston edustajan mukaan mitään suuria erimielisyyksiä ei ollut. Vaatimusta vallan luovuttamisesta siviilihallinnolle ei kuitenkaan mainittu sotilasneuvoston lausunnossa.

Yksi kansanliikkeen johtajista puolestaan kertoi, että osapuolet olivat sopineet yhteisen komitean muodostamisesta. Hän ei tarkentanut komitean luonnetta.

Sudaniin on kaavailtu torstaille miljoonan hengen suurmielenosoitusta siviilihallinnon puolesta. Kansanliikkeen johtajiin kuuluva Siddiq Farouk kertoi mielenosoittajien suunnittelevan myös maanlaajuista yleislakkoa, jos sotilasneuvosto ei luovuta valtaa siviilihallinnolle.

Moni pelkää armeijan pitävän kiinni vallasta

Kansanliike aloitti mielenosoitukset presidentti Omar al-Bashiria vastaan viime vuoden joulukuussa hallituksen kolminkertaistettua leivän hinnan. Toissa viikolla Sudanin asevoimat syrjäytti maata 30 vuotta hallinneen presidentin.

Mielenosoitukset ovat kuitenkin jatkuneet, sillä sotilasneuvoston suunnittelema kahden vuoden siirtymäaika on monien sudanilaisten mielestä liian pitkä, ja moni pelkää armeijan pitävän kiinni vallasta. Mielenosoittajat ovatkin vaatineet nopeaa siirtymistä siviilihallintoon, ja he ovat saaneet tähän tuhkea esimerkiksi Yhdysvalloilta.

Afrikan unioni on antanut Sudanille huhtikuun lopun takarajaksi siirtyä siviilihallintoon. Osa Afrikan maiden johtajista, kuten naapurimaa Egyptin presidentti Abdel Fattah al-Sisi, on kuitenkin vaatinut pidempää siirtymäaikaa.

Sudanin pääkaupungissa Khartumissa on käynnissä istumamielenosoitus armeijan pääesikunnan edessä. Khartumiin on virrannut lisää ihmisiä mielenosoitusta varten, ja esimerkiksi itsenäistä oikeuslaitosta vaativia sudanilaisia tuomareita on liittynyt mukaan.