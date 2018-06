Kolme kuoli ja kolme haavoittui ampumisessa Malmössa, kaikki uhrit jengirikollisia

Ruotsissa Malmössä kolme miestä kuoli ja kolme muuta ihmistä haavoittui ampumisessa maanantai-iltana. 19-vuotias mies ja 29-vuotias mies kuolivat sairaalassa yöllä, minkä lisäksi ampumisessa haavoittunut 27-vuotias mies menehtyi tiistaina aamulla.

Poliisin mukaan kaikki kuusi uhria ovat jengirikollisia ja tuntevat toisensa.

– He ovat olleet mukana vakavassa organisoidussa rikollisuudessa, luonnehti Malmön poliisijohtaja Stefan Sintéus.

Haavoittuneiden iät ovat 21, 31, ja 32 vuotta.

Ampuminen tapahtui internetkahvilan ulkopuolella iltakahdeksan jälkeen paikallista aikaa. Poliisi kertoi, että joku ampui tai jotkut ampuivat kahvilasta ulos tulleita ihmisiä autosta tai muusta nopeasti liikkuvasta kulkuneuvosta.

Aftonbladetin mukaan poliisi etsii tummaa autoa.

Siitä, keitä Malmön keskustassa iskeneet ampujat ovat, ei ollut poliisin mukaan vielä tiistaina iltapäivällä käsitystä. Poliisin mukaan tapauksella oli ollut useita silminnäkijöitä, joita pyydettiin ilmoittautumaan.

Lähellä keskustan poliisitaloa

Vaikka syyllisistä ei ollut vielä tiistaina tietoa, poliisijohtaja Sintéus toi esiin rikollisjengien välisen konfliktin mahdollisuuden.

– Tällä hetkellä Malmössä on käynnissä 3–4 jengikonfliktia. Niiden syy on yleensä se, että joku (jengiläinen) on kokenut tulleensa loukatuksi.

Poliisi oli yöllä ja aamulla vaitonainen tekijästä tai tekijöistä. Poliisi sanoi kuitenkin, ettei ihmisten ole syytä olla huolissaan, minkä tulkittiin viittaavan jengien väliseen yhteenottoon.

– Käynnistimme yöllä perusteellisen tutkinnan, mutta ketään ei ole toistaiseksi pidätetty. Myöskään ketään ampujaksi epäiltyä ole tunnistettu, ilmoitti poliisin tiedottaja Kim Hild.

Tapahtumapaikka sijaitsee kaupungin keskustan Drottningsgatanilla, lähellä oikeus- ja poliisitaloja.

Osa haavoittuneista kuljetettiin sairaalaan ambulansseilla ja osa saapui sinne yksityisautoilla, kertoi muun muassa Ruotsin yleisradioyhtiö SVT.

Jengien väliset aseelliset yhteenotot eivät ole harvinaisia Malmössä.