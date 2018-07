Kolme venäläistä surmattu Keski-Afrikan tasavallassa – kolmikko oli venäläinen kuvausryhmä

Uutistoimisto Interfaxin mukaan Keski-Afrikan tasavallassa surmattu kolmikko oli venäläinen kuvausryhmä. Maan turvallisuuslähteet kertoivat tiistaina löytäneensä kolme kuollutta. Heillä oli lehdistökortit.

Tv-kanava Dozhd kertoo toimittajan, kameramiehen ja ohjaajan tutkineen Keski-Afrikassa palkkasotilasyritys Ryhmä Wagneria.

Interfaxin mukaan tapausta pidetään alustavasti ryöstömurhana.

Ruumiiden löytöpaikka sijaitsee lähellä Sibutin kaupunkia maan keskiosassa.

Keski-Afrikan tasavalta on yksi maailman köyhimpiä ja epävakaimpia valtioita, ja valtaosa maasta on sotilaallisten ryhmien hallussa. Maa on vauras luonnonvaroiltaan, kuten uraaniesiintymiltään.