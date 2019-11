Kolumbian pääkaupunkiin määrättiin ulkonaliikkumiskielto jättimielenosoitusten jäljiltä

Kolumbian pääkaupunkiin Bogotaan on määrätty öinen ulkonaliikkumiskielto levottomiksi muuttuneiden mielenosoitusten jäljiltä. Bogotan pormestari Enrique Penalosa määräsi ulkonaliikkumiskiellon koko kaupungin alueelle. Kielto alkaa asteittain perjantai-iltana paikallista aikaa ja loppuu lauantaina aamukuudelta.

Maan puolustusministeri Carlos Holmes Trujillo kertoi aiemmin, että kolme ihmistä kuoli yleislakkoon liittyneissä mielenosoituksissa. Ministerin mukaan uhrit kuolivat levottomuuksissa Valle del Caucan alueella, Kolumbian länsiosissa.

Sadattuhannet ihmiset suuntasivat torstaina kaduille eri puolilla Kolumbiaa osoittaakseen mieltään presidentti Ivan Duquen oikeistolaista hallintoa vastaan.

Levottomuudet jatkuivat myös perjantaina.

Duque sanoi perjantaina televisiopuheessaan käynnistävänsä kansallisen keskustelun, jonka avulla eriarvoisuuden kuilua voidaan kuroa umpeen.

– Ensi viikosta alkaen käynnistän kansallisen keskustelun vahvistaakseni tätä sosiaalipoliittista agendaa, Duque totesi.

Huumekauppa ja siirtolaiset syövät suosiota

Ammattiliitot, opiskelijat, oppositiopuolueet ja alkuperäisväestö ovat haastaneet Duquen talous-, sosiaali- ja turvallisuuspolitiikkaa.

– Taustalla on monien asioiden summa, ja toivomme, että niitä tarkastellaan uudestaan tämän päivän jälkeen, kommentoi työntekijöitä edustavan ammattiliiton puheenjohtaja Robert Gomez.

Oikeistokonservatiivi Duquen hallinnon suosiota ovat laskeneet 1,4 miljoonaa siirtolaista, jotka ovat saapuneet naapurimaa Venezuelasta, valtoimenaan riehuva huumekauppa ja ongelmallinen tilanne Farc-kapinallisten kanssa.

Mielenosoituksia tukevista järjestöistä kerrottiin, että yli miljoona ihmistä pitkin Kolumbiaa olisi osallistunut torstain protesteihin. Sisäministeri Nancy Patricia Gutierrez puolestaan kertoi, että torstai-iltapäivään mennessä noin 207 000 ihmistä olisi osallistunut mielenosoituksiin.

Mielenosoitusten yhteydessä raportoitiin myös pidätyksistä.

Myös Etelä-Amerikan muissa maissa on kuohunut syksyn aikana. Chilen mielenosoituksissa on kuollut ainakin 20 ihmistä ja tuhansia on loukkaantunut. Boliviassa presidentinvaalien epäselvyyksistä alkunsa saaneet levottomuudet ovat tiettävästi vaatineet ainakin 30 ihmisen hengen.