Kolumbian presidentti väittää Venezuelan presidentti Maduron tukevan entisiä Farc-sissijohtajia

Kolumbiassa konservatiivinen presidentti Ivan Duque kertoi torstaina lähettävänsä armeijan erikoisyksikön metsästämään entisiä sissijohtajia.

Kolmisen vuotta sitten hajotetun Farc-sissijärjestön entinen korkea-arvoinen komentaja on kertonut tarttuvansa jälleen aseisiin muiden rauhansopimuksesta etääntyneiden sissien kanssa.

– Olen määrännyt, että näiden rikollisten jahtaamiseksi perustetaan erikoisyksikkö, jolla on tehostetut tiedustelu-, tutkinta- ja liikkumismahdollisuudet koko Kolumbian alueella, presidentti Duque kertoi.

Duque väitti torstaina, että Venezuelan sosialistinen presidentti Nicolas Maduro tukisi entisiä sissijohtajia.

– Kolumbialaisten tulee olla selvillä siitä, että olemme Nicolas Maduron diktatuurin tukemien narkoterroristien rikollisten uhkauksien kohteena, Duque julisti.

Marquez: Hallitus on pettänyt rauhansopimuksen

Duquen torstaiset puheet liittyivät Youtubeen ladattuun videoon, jolla hajotetun marxistisen Farc-järjestön toisiksi korkein johtaja Ivan Marquez ilmoittaa päätöksestään jatkaa taistelua.

– Ilmoitamme maailmalle, että toinen Marquetalia on alkanut, Marquez kertoi videolla.

Lausunnollaan hän viittasi maaseudulla sijainneeseen erillisalueesen, jota pidetään 1960-luvulla perustetun sissijärjestön synnyinpaikkana.

Sissijärjestön rivit hajotettiin vuonna 2016 sissien ja Kolumbian hallituksen välisellä rauhansopimuksella. Sopimus päätti yli 50 vuotta kestäneen konfliktin, ja noin 7 000 Farc-sissiä laski sen vuoksi aseensa.

Nyt Farc-sissien rauhansopimuksen pääneuvottelija Marquez kertoo hallituksen pettäneen sopimuksen.

Marquezin mielestä Kolumbian hallitus on huijannut sopimuksen toimeenpanon kanssa. Hän kertoo hallituksen muun muassa muuttaneen yksipuolisesti sopimuksen sanamuotoja ja epäonnistuneen järjestön taistelijoille luvattujen oikeudellisten takeiden tarjoamisessa. Marquez kertoo, että kaikki tämä pakottaa heidät palaamaan kentälle.

– Meitä ei ikinä päihitetty ideologisesti, ja tämän vuoksi taistelu jatkuu, Marquez kertoi videolla.

Sissit tarttuivat kivääreihin viidakon siimeksessä

Farc koordinoi videon perusteella toimintaansa jatkossa Kolumbian viimeisen aktiivisen sissiryhmän Kansallisen vapautusarmeijan kanssa.

– Sekä niiden toverien kanssa, jotka eivät ole vielä viikanneet lippujaan, Marquez lisäsi.

Marquez ja takaa-ajettu kapinalliskollega Jesus Santrich ovat etäännyttäneet itsensä vuoden 2016 rauhansopimuksesta. Santrich meni maan alle aiemmin tänä vuonna sen jälkeen, kun Yhdysvallat yritti saada Kolumbian luovuttamaan hänet heidän huostaansa huume-epäilyjen vuoksi.

Videolla Marquez esiintyy keskellä viidakkoa pukeutuneena maastopukuun. Hänen ympärillään on 17 kiväärein varustautunutta sissiä, joiden joukossa on miehiä ja naisia. Heidän takanaan on keltainen Farc-banderolli. Myös Santrich esiintyy Marquezin torstaisella videolla.

Santrichin tavoin myös Marquez on ollut tavoittamattomissa jo pitkään. Hänen olinpaikastaan ei ole ollut tietoa yli vuoteen.

Ivan Marquez ja Jesus Santrich ovat peitenimiä, joilla kaksikko myös paremmin tunnetaan, kertoo brittilehti Guardian.

Duque ilmoitti, että jokaisen videolla esiintyneen ihmisen pidätyksestä on tarjolla kolmen miljardin peson eli noin 800 000 euron palkkio.

– Älkäämme langetko niiden ansaan, jotka yrittävät piiloutua valheellisen ideologisen vaatetuksen taakse pitääkseen yllä rikollisen tukirakenteensa, Duque julisti.

Farc: Yli sata entistä sissiä murhattu

Kolumbian hallituksen rauhankomissaari Miguel Ceballos kertoi torstaina kolumbialaiselle Blu Radiolle, että ilmoitus on hyvin huolestuttava. Ceballosin mukaan Farc-sissien julistus ei kuitenkaan tullut hallinnolle yllätyksenä.

– Tämä ei yllätä hallintoa. Valitettavasti nämä ihmiset olivat jo tehneet käytöksellään selväksi, että he ovat kääntäneet selkänsä rauhansopimukselle, hän kertoi.

YK:n tuella muodostettu rauhansopimus päätti kapinallistoiminnan ja muutti Farcin poliittiseksi puolueeksi, joka käyttää samaa kirjainlyhennettä. Vaikka sopimus ei ole päättänyt väkivaltaisuuksia maassa, se on auttanut väkivallantekojen vähentämisessä. Muut vasemmistokapinalliset sekä oikeistolaiset puolisotilaalliset ryhmät ja huumekauppiaat käyvät edelleen omia taisteluitaan.

Duque valittiin tehtäväänsä viime vuonna. Hän lupasi kampanjassaan muuttaa Farc-sopimusta, koska se oli hänen mukaansa liian suopea vakaviin rikoksiin syyllistyneille entisille sisseille.

Farc-puolue on tuominnut muun muassa viivästykset sopimuksen täytäntöönpanossa sekä jäsenilleen luvattujen oikeudellisten takeiden puutteen.

Puolueen mukaan 140 entistä sissiä ja 31 heidän perheenjäsentään on murhattu sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.