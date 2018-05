Kolumbiassa äänestettiin rauhallisesti, vaikka Farc-rauhansopimuksen kohtalo oli pelissä

Kolumbian väistyvä presidentti Manuel Santos ylisti sunnuntaina rauhallisesti edennyttä presidentinvaalipäivää. Santosin mukaan tästä oli kiittäminen Farc-sissijärjestön kanssa solmittua taannoista rauhansopimusta.

– Tähän mennessä yhtäkään äänestyspaikkaa ei ole jouduttu siirtämään turvallisuussyistä. Sellaista ei ole tapahtunut vuosikymmeniin. Se tarkoittaa toisin sanoen sitä, että näistä vaaleista tulee rauhallisimmat ja turvallisimmat, Santos sanoi televisiopuheessaan.

Nobelin rauhanpalkinnon sopimuksesta saanut Santos väistyy syrjään elokuussa. Tuolloin koko Farc-sopimus voi olla vaakalaudalla, sillä vaalien ennakkosuosikki Ivan Duque on vannonut muuttavansa rauhansopimusta. Hänen mielestään sopimus suhtautuu liian myötäsukaisesti järjestöön, joka taisteli Kolumbiassa vuosikymmeniä.

Puolueeksi muuntautunut Farc ei saanut maaliskuun parlamenttivaaleissa uusia edustajia niiden kymmenen lisäksi, jotka rauhansopimuksessa puolueelle myönnettiin.

– Me kolumbialaiset haluamme, että ihmisyyttä vastaan rikoksia tehneitä rangaistaan teoistaan. Se tarkoittaa myös sitä, että heille ei anneta poliittista edustusta, presidenttiehdokas Duque on sanonut kampanjansa aikana.

Duque on kampanjassaan puhunut myös korruptionvastaisuudesta, talouden elvyttämisestä ja perinteisistä perhearvoista.

Yllätyshaastaja vasemmalta

Duquen tärkein kilpakumppani Gustavo Petro on antanut tukensa rauhansopimukselle. Vasemmistolaisen Petron kannatus on 12 prosenttiyksikköä jäljessä Duqueta, jonka kannatus on tällä hetkellä noin 41 prosenttia.

Petron saama kannatus on ollut yllätys, sillä aiemmin Kolumbian presidentinvaaleissa ovat menestyneet lähinnä oikeistolaiset ehdokkaat.

Petro on entinen M-19-kapinallisryhmän jäsen ja entinen Bogotan pormestari. Hän on kampanjassaan vastustanut voimakkaasti korruptiota ja epätasa-arvoa.

Vaalien ensimmäinen kierros käytiin sunnuntaina. Mikäli kukaan ehdokkaista ei saa ensimmäisellä kierroksella yli puolta äänistä, järjestetään toinen kierros kesäkuun 17. päivänä.