Kolumni: Espanja on muovitetun veden suurvalta — vesijohtoveden laadun eteen voisi tehdä enemmänkin

Espanjalaisen Bonpreu-supermarketin vesihyllyllä on pituutta yksitoista reipasta kävelyaskelta. Ylivoimaisesti suurimman osan hyllytilasta vie tavallinen lähdevesi.

Vettä myydään erikokoisissa muovikanistereissa ja -pulloissa. Paikallinen sixpack on kuuden 1,5 litran pullon pakkaus, sillä pullotettua vettä kulutetaan maassa vuosittain lähes kaksi kertaa enemmän kuin olutta.

Keskiverto kansalainen kantaa näitä pakkauksia kotiinsa useamman kerran vuodessa, sillä keskimäärin vettä kuluu asukasta kohti 116 litraa vuodessa.

Kymmenen vuotta sitten kulutus oli parhaimmillaan 137 litraa, mutta lama toi pudotuksen. Nyt suunta on jälleen kohti Euroopan huippua.

Pullotettu vesi on Espanjassa eurooppalaisittain edullista. Hintaa pitää alhaalla kova kilpailu, sillä tuotemerkkejä kaupan hyllyltä löytyy lukuisia. Monen etiketin taustalla on pieniä perheyrityksiä.

Silti kaupan vesi maksaa keskimäärin 0,40 euroa litralta, kun hanaveden litrahinta ei yllä edes senttiin.

Espanjassa myydään vuosittain yli 5 miljardia litraa pullotettua vettä, joten kyse on suuresta liiketoiminnasta, jonka liikevaihto on yli miljardi euroa.

Ympäristöjärjestöjen mukaan ala on malliesimerkki ympäristölle haitallisen ja kuluttajalle tarpeettoman tuote­ryhmän noususta, jota on jälkeenpäin vaikea kitkeä pois.

Pullotettu vesi on osa paikallista arkea. Sitä saa ravintolalounaalla, automaatista ostamalla ja jopa taksin takapenkillä. Vettä mainostetaan televisiossa siinä missä pyykkipulveriakin. Kaikki muutkin modernin markkinoinnin keinot ovat käytössä.

Yksi markkinarako ovat lapsiperheet. Äitiyspakkauksia ei Espanjassa tunneta, mutta neuvoloissa jaetaan ilmaisia näytepakkauksia. Usein niissä on mukana pieni vesipullo. Totuttelu maan tapaan alkaa siis jo äidinmaidon rinnalla.

Kuuma ilmasto on osa pullotetun veden menestystä. Mutta ongelman ydin on vesijohtovedessä, jonka maku jättää monissa kaupungeissa toivomisen varaa. Vesilaitokset käyttävät veden puhdistamiseen klooria, mikä aiheuttaa siihen sivumakua.

Siitä huolimatta hanavesi on täysin juomakelpoista, eikä sen käyttämisestä aiheudu terveydelle haittaa. Pikemminkin päinvastoin, sillä vesilaitoksen vesi on yleensä tarkemmin testattua kuin kaupan vesi, eikä siinä lillu mikromuoveja. Hanaveden epäterveellinen maine on silti tiukassa.

Eikä aina kyse ole pelkästään espanjalaisista. Aika moni maahan saapuva turisti suostuu juomaan pelkästään pullotettua vettä. Ja aika moni pesee hampaansakin osto­vedellä. Espanjan yli 80 miljoonalla matkailijalla on merkitystä kokonaiskulutukseen.

Vesijohtoveden makuun vaikuttaa Espanjassa eniten vesivarojen niukkuus, mutta laadun eteen voisi varmasti tehdä enemmänkin.

Investoinnit ovat vähissä, ja puolet maan vesilaitoksista on yksityistetty. Eikä korruptiokaan ole vesi­alalla aivan tuntematon ilmiö.

Vettä Espanjassa toki on, mutta se on usein väärissä osissa maata. Suurin pula vedestä on etelässä, rannikko­alueilla ja suurissa kaupungeissa. Vettä olisi kohtuullisen paljon pohjoisessa sisämaassa ja vuoristoissa. Vedestä on jo syntynyt riitoja alueiden ­välille ja lisää on luvassa.

