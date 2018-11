Kolumni: Etnistä federalismia Balkanilla

Ihmiset ovat ystävällisiä ja maa on kaunis mutta historia on pimeä ja tulevaisuus synkkä. Näin voisi tiivistää ensi kokemuksen pieneen maahan Balkanilla nimeltä Bosnia-Herzegovina. Sain kutsun osallistua Euroopan neuvoston vaalitarkkailuoperaatioon lokakuun alkupuolella, kun maassa järjestettiin samanaikaisesti peräti neljät erilliset vaalit.

Vaalien, puolueiden ja ehdokaslistojen runsaus olivat konkreettisia osoituksia maan hajanaisuudesta, jota voitaisiin kuvata etniseksi federalismiksi. Vallan jakaminen tarkasti etnisten ryhmien kesken on perua Bosnian sodan päättäneestä rauhansopimuksesta vuodelta 1995. Uusien väkivaltaisuuksien ehkäisemiseksi valta pyrittiin tasapainottamaan bosniakkien, serbien ja kroaattien kesken. Aikanaan jako oli tarpeellinen, mutta yli 20 vuotta sodan päättymisen jälkeen jako on halvaannuttanut maan kehittämisen.

Vai kuulostaako seuraava selkeältä ja toimintakykyiseltä järjestelmältä? Maata johtaa kolmijäseninen presidenttineuvosto, jossa yksi edustaja on bosniakki, toinen serbi ja kolmas kroaatti sekä liittoparlamentti. Itse maa jakautuu kahteen tasa-arvoiseen poliittiseen entiteettiin eli serbien johtamaan Serbitasavaltaan sekä bosniakkien ja kroaattien federaatioon. Molemmilla entiteeteillä on omat parlamentit, federaatiolla on vielä lisäksi kymmenen kantonia eli meikäläisittäin maakuntaa. Se mitä kantonit konkreettisesti tekevät jäi hyvin hämäräksi vierailuni aikana. Kuriositeettina voidaan vielä mainita, että maassa on mm. 14 maatalousministeriä ja neljä korkeinta oikeutta, jotka ovat tasa-arvoisessa asemassa keskenään.

Kaiken tämän yläpuolella toimii OHR eli YK:n erityislähettiläs Bosnia-Herzegovinassa, jonka tehtävänä on valvoa Daytonin rauhansopimuksen noudattamista. Erityislähettiläs Valentin Inzkolla on valtuutus kävellä minkä tahansa toimielimen ylitse, jos toimielimen katsotaan toimessaan tai esityksessään rikkovan rauhansopimuksen periaatteita.

Tässä suhteessa ei ole yllättävää, että 20 vuodessa maa ei ole kehittynyt juuri lainkaan. Talouskasvu on erittäin heikkoa, työttömyys vaivaa ja korruptio on yleistä. Nuoret ja koulutetut lähtevät etsimään parempaa elämää muualta Euroopasta ja näin ammattilaisten vuoto pahentaa Bosnian tilannetta entisestään. Hallintoon on vaikeuksia saada päteviä virkamiehiä ja yksityinen sektori ei pysty kasvamaan ammattitaitoisen työvoiman vähentyessä.

Bosnian nykytila osoittaakin, että maa on aina pärjännyt paremmin ollessaan osa jotain isompaa kokonaisuutta. Oli se sitten Itävalta-Unkari tai Jugoslavia, on kuuluminen isompaan kokoon taannut alueella vakauden ja kehityksen. Maan nykyinen koko suhteutettuna etniseen hajanaisuuteen on toimimaton yhdistelmä.

Onko Bosnia-Herzegovinalla sitten tulevaisuutta nykymuodossaan. Suora vastaus on, että ei ole. Mutta. Aina kaikessa on kuitenkin mukana pieni mutta. Matkassamme ollut tulkki tarjosi mielestäni ainoan pilkahduksen toivosta yhtenäiselle kansakunnalle. Hän oli etnisyydeltään bosniakki, mutta sanoi pitävänsä itseään ensisijaisesti bosnialaisena. Maan selviytymisen kannalta ainoa mahdollisuus onkin, että kansalaiset pääsisivät irti etnisyydestään ja kokemaan itsensä bosnialaisiksi.

Aikaa tämä varmasti vie vielä pitkään. Eiväthän suomalaisetkaan päässeet helpolla ylitse sisällissodan traumoista ja näkemään itsensä ensisijaisesti suomalaisina punaisten ja valkoisten sijaan. Mutta sovinto oli mahdollista. Kuten se on mahdollista myös Bosnia-Herzegovinassa.

Kirjoittaja oli lokakuussa Euroopan neuvoston vaalitarkkailijana Bosnia-Herzegovinassa.