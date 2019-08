Kolumni: Ikääntymisen tsunami on kestämätön

Suomen EU-puheenjohtajuuden eräänä alkupaukkuna oli heinäkuussa entisen pääministerimme Esko Ahon ­ideoima kansainvälinen ikääntymiskonferenssi Finlandia-talossa. Tilaisuuteen osallistui satoja osanottajia tietenkin Euroopasta, mutta kauempaakin maailmalta.

Konferenssin esitelmissä ja paneelikeskusteluissa tuli esiin uutta tietoa niin ikääntymisen terveydellisistä, ­sosiaalisista kuin taloudellisista vaikutuksista. Ne ­ 29 ovatkin järisyttävät.

Olemme menossa kohti tulevaisuutta, jossa väestön työtätekevä kolmasosa joutuu rahoittamaan eläkkeellä olevien kahden kolmasosan hoivatarpeen. Tämä yhtälö on lähes kestämätön varsinkin köyhemmissä maissa.

Tapahtuman suomalaisten järjestäjien (mm. STM, VVM, UM, SP, VTT, Sitra, Yle) ohella linjaa loivat Global Coalition on Aging ja useat muut ikääntymisen parissa toimivat kansainväliset kansalaisjärjestöt. Yritysmaailma oli vahvasti mukana niin rahoittajana kuin esiintyjänä. Viesti kertoi tarpeesta järjestää tulevaisuuden hoivatoimia yhä enemmän yksityisellä pohjalla – 29 jopa Kiinassa ja Japanissa.

Ikärakenteen ja taloudellisen toiminnan muutokset vaativat ihmisiltä sopeutumista elinkaareen, jossa jatkuva uudelleen oppiminen tuo ehkä jopa vuosikymmenen välein vaihtuvat työurat.

Ilman naisten voimakkaasti kasvavaa osallistumista työelämään haasteista on vaikea selvitä.

Aluksi Kansainvälisen valuuttarahaston johtaja Christine Lagarde toi videopuheessaan voimallisesti esiin tarpeen tehdä työsuhteista paljon joustavampia varsinkin naisille ja ikääntyneille. Enemmän lastenhoitopaikkoja. Enemmän hoiva-asuntoja ikääntyneille, jotka voimiensa ja kykyjensä mukaan voisivat edelleen osallistua osa-aikaisesti työelämään. Automaatiosta huolimatta kaikkialla vaanii pian työvoimapula.

Eräs suurimmista haasteista on Alzheimerin taudin eksponentiaalinen kasvu. Yhdysvalloissa on jo alueita, joissa kaikki terveysmenot menevät muistisairaiden hoitoon eikä muuhun terveydenhuoltoon jää juuri mitään.

30 vuoden päästä joissakin maissa jopa 40 prosenttia väestöstä saattaa olla muistisairaita. Tätä vastaan on käynnistettävä lääketutkimuksia, mutta ennen kaikkea on kampanjoitava ihmisten terveellisempien elämäntapojen puolesta.

Suomi sai tuotua esille pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan saavutuksia. Puhujina olivat niin pääministeri Antti Rinne kuin sosiaali- ja terveysministerit Aino-Kaisa Pekonen ja Krista Kiuru. Eräs laadukkaimmista oli VVM:n valtiosihteerin Martti Hetemäen vetämä keskustelu maail­mantalouden ja väestöpoliittisten tilastojen suuntauksista.

Kansainvälisen vanhuusteknologian seuran kunniapuheenjohtaja Vappu Taipale puhui viisaita. Monet ulkomaiset puhujat kehuivat Suomen ja Pohjoismaiden saavutuksia.

Jäin kaipaamaan nuorten näkökulmaa: miten meidän iäkkäämpien on läpikotaisin muutettava yhteiskuntamme perusteita ja omaa käyttäytymistämme pelastaaksemme maapallon ilmastonmuutoksen tuhoilta ja elonkirjon kuihtumiselta. Jotain tällaista kyllä kuultiin rivien välistä esimerkiksi Kone Oy:n johtoon kuuluvalta Jussi Herliniltä.

Jopa Bank of America on siirtynyt finansseissaan feministisille linjoille! Singaporen terveysministeri Amy Khor taisi nostattaa suorastaan kademieltä kertoessaan millainen sosiaalinen turvaverkko tässä (rikkaassa) maassa on saatu aikaan.

Kirjoittaja on suurlähettiläs emeritus ja tietokirjailija.