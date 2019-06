Kolumni: Itsemurhat herättivät huolen tosi-tv:stä Britanniassa

Yksi Britannian suosituimmista arkiaamupäivien televisio-ohjelmista loppui äkillisesti toukokuussa, kun ohjelmaan osallistunut mies teki itsemurhan viikko nauhoitusten jälkeen.

The Jeremy Kyle Show’ssa ratkottiin tavallisten ihmisten välisiä ongelmia studioyleisön edessä, ja se pyöri ITV-kanavalla 14 vuoden ajan. Ohjelma tuli tunnetuksi vieraiden, kuten perheiden, pariskuntien ja ystävysten, välisistä tulisista yhteenotoista, joita sen tuottajien väitetään ruokkineen.

Kohun aloittanut jakso käsitteli uskottomuutta. Sitä ei koskaan ehditty lähettää televisiossa, mutta yleisössä olleen katsojan mukaan itsemurhan tehnyt vieras ei ollut läpäissyt valheenpaljastustestiä, jollaisia ohjelmassa harrastettiin. Testituloksensa kuultuaan mies oli romahtanut.

The Jeremy Kyle Show ei ole ainoa ohjelma, joka on joutunut Britanniassa median, viranomaisten ja poliitikkojen silmätikuksi. ITV:llä pyörii myös supersuosittu deittishow Love Island, jonka kilpailijoista kaksi on tehnyt itsemurhan ohjelman lähettämisen jälkeen.

Miksi ITV veti The Jeremy Kyle Show’n ohjelmistosta lähes saman tien mutta piti Love Islandin eetterissä? Yhtiö selvittää yhä tapahtumien kulkua, joten syitä voi vain arvailla.

Voi olla, että yhteys The Jeremy Kyle Show’n ja itsemurhan välillä oli selvempi kuin Love Islandin tapauksessa. Lisäksi The Jeremy Kyle Show’n jatko olisi ollut vaikea myydä, koska sen katsomista pidettiin jo valmiiksi osoituksena huonosta mausta. Love Islandista on puolestaan tullut yllättävä kansansuosikki, joka kerää katsojia laidasta laitaan.

Kirjoittaja on Lontoossa asuva vapaa toimittaja.