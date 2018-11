Kolumni: Jalkapallohullussa Unkarissa peli on myös politiikkaa

Naapurissamme asuva Marton ”Marcsi” Zauer, 13, on pelannut aktiivisesti jalkapalloa 6-vuotiaasta lähtien. Hän tähtää ammattilaiseksi. Tällä hetkellä nuori jalkapallolupaus harjoittelee ja pelaa ikäistensä joukkueessa Ferencvárosin riveissä.

Marcsi harjoittelee viisi kertaa viikossa ja pelaa lauantaisin sarjaottelun. Me naapurustossa uskomme, että Marcsissa ja hänen kaltaisissaan nuorissa on Unkarin jalkapallon tulevaisuus.

Ferencvárosin kotistadion on Groupama Arena. Tällä stadionilla pelataan sunnuntai-iltana Unkarin ja Suomen välinen Kansojen liigan ottelu. Se ei ole herättänyt Unkarissa ennakkoon kovin suurta kiinnostusta mediassa. Lippujen ennakkomyynti otteluun ei ole ollut vilkasta.

Ottelusta 10–50 euroa maksavia katsojia ennustetaan tulevan kylmään iltaan vain puolen salin verran. Maan toiseksi suurimmalle stadionille Groupama Arenalle mahtuu lähes 23 000 katsojaa.

Tunnelma on lattea, sillä Unkaria on jo nöyryytetty liigassa tarpeeksi vaikka se voittaisikin ottelun. Kansojen liigan rankingissä Suomi on noussut reilusti ylös ja Unkari pudonnut raskaasti alas.

Jalkapalloyleisö on jo ryhtynyt jännittämään lunastaako joukkue ylipäätään EM-paikan ensi keväänä alkavien karsintojen kautta. Paikka olisi äärettömän arvokas, sillä vuoden 2020 EM-kisojen yksi pelipaikoista on Budapest.

Nöyryytys siitä, ettei kotijoukkue olisi koko kisoissa koskisi kipeästi paitsi Unkarin jalkapallohulluun kansaan, niin erityisen pahasti se kolhaisisi maata johtavaa pääministeriä Viktor Orbania.

Jalkapallolla on Unkarissa menestystään suurempi arvo ja se on hallituksen erityissuojeluksessa. Mutta kuten niin montaa muutakin arvoa sitäkin ruokkii menneisyys. Unkarilla on jalkapallossa takana loistava menneisyys. Jalkapallo eli 1950-luvun alusta lähes vuosikymmenen verran huippuaikaa legendaarisen Ferenc Puskásin ollessa johtotähti.

Ikävä kyllä juuri nyt tuntuu siltä, että lajilla on takana myös 30 vuotta sitten alkavaksi uskottu uusi loistava tulevaisuus. On suorastaan ihme, ettei Unkarin joukkue ole jatkuvasti kasvaneista satsauksista huolimatta pystynyt nousemaan Euroopan jalkapallomaiden kärkikymmenikköön.

Jo kolmekymmentä vuotta sitten maahan perustettiin MTK-seuran yhteyteen ensimmäinen jalkapalloakatemia. Sieltä piti lähteä Unkarin jalkapallon uusi nousu jatkoksi menneiden vuosikymmenten gloorialle.

Aivan viime vuosina uusiin jalkapallostadioneihin on satsattu satoja miljoonia euroja. Satsauksista eniten julkisuutta lienee saanut pääministerin pieneen kotikylään perustettu Puskás Akatemia ja sen yhteyteen rakennettu Pancho-stadion.

Akatemia on itse asiassa sisäoppilaitos, jossa lahjakkaat nuoret jalkapalloilijat opiskelevat. Sillä on myös oma seurajoukkue. Toistaiseksi siitä ei ole noussut yhtäkään pelaajaa maajoukkueeseen.

Kun seuraa Marcsin, hänen ikäluokkansa ja häntä vanhempien nuorten omistautumista peliin ja heidän kiinteää symbioosiaan jatkuvasti läsnä olevan pallon kanssa, niin on syytä odottaa toisenlaista ihmettä: todellista potkua lähemmäs eurooppalaista huippua.

Rahasta, olosuhteista tai pelaajien taidoista huonolle menestykselle ei varmasti löydy selitystä. Ongelman ydin voikin olla johdossa, joka ei pysty luomaan oikeaa, rehellistä menestymisen henkeä.

Kirjoittaja on Unkarissa asuva Keskisuomalaisen avustaja.