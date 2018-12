Kolumni: Kätilö astuu kemistin saappaisiin

Annegret Kramp-Karrenbauer eli AKK on Saksan kristillisdemokraattiselle puolueelle tavallaan varma valinta.

Hän pystynee yhdistämään puolueensa hajonneita rivejä paremmin kuin eliittiliikemiehen maineessa oleva Friedrich Merz tai kovan linjan maahanmuuttokriitikko Jens Spahn.

Osa puolueväestä toki vieroksuu ”mini-Merkeliä”, joka antoi tukensa Angela Merkelin kiistanalaiselle pakolaispolitiikalle kaoottisina vuosina 2015–2016.

Hänet kuitenkin nähdään – päinvastoin kuin Merkel – arvokonservatiivina, jolta voidaan odottaa jatkossa myös perinteistä oikeistoa miellyttäviä linjoituksia.

AKK:n konservatiivisuus on tullut toistaiseksi esille lähinnä perhepolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä.

Vankkana katolilaisena tunnettu nainen on vaatinut muun muassa aborttipalvelujen mainostamiskieltoa. Hän on myös vastustanut samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeutta, joka taas on ollut hänen haastajansa Jens Spahnin politiikan kulmakiviä.

Kramp-Karrenbauerin valinta tarjoaakin kristillisdemokraateille paluun puolueen arvokonservatiivisille juurille.

Toisin voi olla talouspolitiikassa, jossa AKK tunnetaan suorastaan puolueensa vasemman laidan kulkijana.

Politicon mukaan AKK:n sosiaalipoliittinen painotus johtuu siitä, että hänen kotiosavaltionsa Saarland kärsi takavuosina rajusta rakennemuutoksesta, kun perinteistä hiili- ja terästeollisuutta ajettiin alas.

Kramp-Karrenbauer on edustanut Saarlandia liittopäivillä ja hän toimi myös sen pääministerinä vuosina 2011–18.

Poliittisina hahmoina Kramp-Karrenbauer ja Merkel ovat oikeastaan aivan toistensa vastakohdat.

Merkelin nousu politiikan parrasvaloihin tapahtui vuonna 1989, kun Itä-Saksan viimeinen pääministeri Lothar de Maizière nosti lupaavan nuoren tiedenaisen – kvanttikemian tohtorin – hallituksensa tiedottajaksi. Sitä ennen hän oli toiminut muun muassa sosialistisen nuorisojärjestön Freie Deutsche Jugendin propagandasihteerinä.

Silti Merkel ui uudessa kapitalistisessa Saksassa kuin kala vedessä ja taisteli itsensä vuonna 2000 valtapuolue CDU:n puheenjohtajaksi – jyräten vanhan puolue-eliitin vaalirahakohun avulla.

Kramp-Karrenbauer taas on asunut koko ikänsä synnyinkaupungissaan Püttlingenissa, Ranskan rajalla. Suurperheen lapsi halusi kätilöksi, mutta meni lopulta yliopistoon lukemaan politiikkaa.

Nousu politiikan huipulle tapahtui hitaalla hivuttautumisella. Samaan aikaan kun Merkel taisteli DDR:n raunioilla ja loi uudelleen poliittisen nahkansa, AKK pyöräytti kolme lasta kaivosinsinöörimiehensä kanssa.

Se ei tee Kramp-Karrenbauerista huonompaa tai parempaa poliitikkoa, mutta voi vaikuttaa siihen, miten Saksan ja EU:n tuleva johtaja maailman hahmottaa.

Merkel oli poikkeuksellinen selviytyjä, jonka teflon-pintaan ei tarttunut mikään. Avainkysymys on, voiko myös Püttlingenissa kasvaa sellaiseksi.

AKK:n tiedetään puhuvan täydellistä ranskaa niin kuin Saarlandin rajaseudulla on tapana. Jo yksinomaan se voi vaikuttaa jatkossa moniin asioihin, kuten esimerkiksi euroalueen tulevaisuudesta käytäviin neuvotteluihin. Kätilöä siellä tarvitaankin enemmän kuin kemistiä.