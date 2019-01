Kolumni: Kuka tarkistaa faktantarkistajat? Usein samasta datasta voidaan tehdä kaksi aivan erisuuntaista johtopäätöstä

Presidentti Donald Trumpin tuorein muuripuhe joutui faktantarkistajien tiukkaan seulaan. Faktojen jälkitarkastuksesta näyttää tulevan uusi normaali aikana, jolloin periaatteessa kaikki olennainen data on kenen tahansa tarkistettavissa.

Se on yksinomaan hyvä asia, koska käytäntö pakottaa poliitikot pysymään entistä paremmin totuudessa.

Ilmiön laajentuessa huomio kääntynee myös faktojen tarkistajiin. On yhä tärkeämpää huomioida, että tarkistajat toimivat ammattimaisesti ja edustavat riittävän monipuolisesti ja kattavasti erilaisia arvomaailmoja ja taustoja.

Faktat ovat faktoja, mutta faktantarkistajalla on silti paljon valtaa. Hän voi esimerkiksi valita, mikä fakta nostetaan tikun nokkaan tarkastettavaksi ja mikä ei. Tällöin voi olla paljonkin väliä sillä, kuka valinnan tekee. Trumpin muuripuheen tarkistajissa näytti olleen paljon latinotaustaisia ammattijournalisteja.

Tarkastamisen ehkä suurin ongelma on siinä, että useinkin täsmälleen samasta datasta voidaan tehdä kaksi aivan erisuuntaista johtopäätöstä. Tällöin puhutaan faktojen sijaan mielipiteistä, joita ei pitäisi ottaa faktantarkistukseen. Houkutus tähän on kuitenkin suuri. Mielipiteet tyrmätään toisilla vähän paavillisemmilla mielipiteillä.

Siksi on hyvä, että faktantarkistajille on tulossa omat tarkistajansa. Yhdysvalloissa vaaligalluptietoja koostava RealClearPolitics on jo perustanut faktantarkastajien toimintaa pisteyttävän sivuston, jossa vertaillaan muun muassa sitä, mistä lähteistä tarkistajat omat tietonsa ammentavat, millaisella miehityksellä työtä tehdään ja miten usein sorrutaan mielipiteiden tarkisteluun.

Sivusto käy myös läpi faktantarkistajien tekemiä tuomioita. Koneisto raksuttaa juuri nyt marraskuun loppupuolen juttuja, joten Trumpin muuripuheista ei saatane lopullista totuutta ennen helmikuun loppua.

Sivustolta joka tapauksessa löytyy paljon kiinnostavaa tietoa. Esimerkiksi Washington Post näyttää nojaavan omassa faktantarkistustyössään paljolti medialähteisiin. Weekly Standardin tarkistuskoneisto taas nojaa tasan yhteen henkilöön.

Oma iso kysymyksensä on tietenkin se, kenen puheet tarkistetaan ja kenen ei. On selvää, että kun tarkistuskoneistot saadaan toimimaan kunnolla, niiden on jatkettava työtään myös Trumpin kauden jälkeen.

Presidentti ja hänen hallintonsa ovat USA:n presidenttivetoisessa järjestelmässä luonnollisesti tärkein tarkastelun kohde. Heti seuraavana tulevat tämän hallinnon keskeisimmät haastajat.

Trumpin kanssa toistuvasti yhteen ottanut uutiskanava CNN yllätti maanantaina ottamalla luupin alle demokraattien nousevan tähden, kongressiedustaja Alexandria Ocasio-Cortezin puheet. ”Ocasio-Cortez on faktojen suhteen liukkailla pinnoilla”, CNN otsikoi.

Jutussa viitattiin hänen väitteeseensä, jonka mukaan Pentagon polttaisi 21 biljoonaa dollaria hankkeisiin, joita ”ei voida jäljittää, dokumentoida eikä selittää”. Sillä rahalla voitaisiin hänen mukaansa kattaa kaksi kolmasosaa Medicare for All -terveydenhoitojärjestelmän kustannuksista.

Tosiasiassa Yhdysvaltain koko liittovaltion vuosibudjetti on 7 biljoonan eli 7 000 miljardin dollarin luokkaa. Ocasio-Cortez on virheensä myöntänyt ja tuoreelle poliitikolle se toki annetaan anteeksi.

Sitä voi sen sijaan ihmetellä, miten Ocasio-Cortez totesi CNN:lle moraalisen oikeassa olemisen olevan tärkeämpää kuin luvut. Tällä asenteella ei tulevaisuudessa mennä jatkoon.