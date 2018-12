Kolumni: Mitä tapahtui David Cameronille?

Useimpien brittien viimeisin muistikuva David Cameronista on kesältä 2016, kun hän jätti eroilmoitusta Downing Streetin edustalla EU-kansanäänestystä seuraavana päivänä. Sen jälkeen entisestä pääministeristä ei ole kuulunut juuri mitään, paitsi muutama satunnainen maininta lehtien seurapiiripalstoilla.

Britit olivat juuri päättäneet, että maa eroaa Euroopan unionista. Cameron oli luvannut jäsenyydestä kansan­äänestyksen ennen vuoden 2015 parlamenttivaaleja miellyttääkseen oman puolueensa euroskeptikkoja. Hän voitti vaalit, mutta hävisi kansanäänestyksen, jossa hän puolsi EU-jäsenyyttä neuvoteltuaan jäsenehtoja vähän uusiksi.

Heti kun konservatiivipuolueelle löytyi uusi johtaja ja Britannialle uusi pääministeri, Cameron väistyi sivuun. Siellä hän on pysynyt – ja kuulemma pitkästynyt.

Eikä ihme. David Cameron oli kuusi vuotta pääministeri maassa, joka on Euroopan ja maailman suurimpia talouksia. Sen jälkeen hän on toiminut lähinnä konsultti- ja luottamustehtävissä, eikä edes kovin näkyvissä. Siinä sivussa Cameron on kirjoittanut muistelmiaan – erään kolumnistin mukaan teosta, jonka hän haluaa kirjoittaa, mutta jota yleisö ei halua lukea.

Cameronilla saattaa kuitenkin olla ässä hihassaan. Vastikään The Sun -lehti julkaisi Cameronin lähipiiriin kuuluvan ystävän haastattelun, jossa entisen pääministerin väitettiin suunnittelevan paluuta politiikkaan. Ystävän mukaan hän tähyilee ulkoministeriksi seuraavan konservatiivipääministerin hallitukseen. Nykyisen konservatiivipääministerin Theresa Mayn päivien uskotaan olevan luetut, kun brexit eli Britannian ero EU:sta saadaan maaliin.

Aiemmin Cameronista on uumoiltu sotilasliitto Naton seuraavaa pääsihteeriä, kun pesti vapautuu Norjan entiseltä pääministeriltä Jens Stoltenbergiltä.

Britit näkisivät David Cameronin luultavasti mieluiten Natossa, mutta vain pitääkseen hänen poissa kotimaan politiikasta.

Kun akateemikot panivat Britannian toisen maailmansodan jälkeisiä pääministereitä paremmuusjärjestykseen, Cameron sijoittui kolmanneksi viimeiseksi. Akateemikkojen arvioissa painoi yksi asia yli muiden: brexit. Sen myös moni britti yhdistää ensimmäiseksi Cameroniin, vaikka hänet voitaisiin muistaa myös monesta muusta mielipiteitä jakavasta asiasta, kuten tiukasta talouskurista.

Cameron sai politiikallaan sekä brexitin kannattajien että vastustajien vihat niskoilleen. Brexitin kannattajat muistavat hänet EU-myönteisenä pääministerinä, joka yritti pitää maan unionin jäsenenä. Vastustajille hän on mies, joka sai Britannian eroamaan EU:sta ja siihen päälle saarivaltakunnan natisemaan liitoksistaan. Molempien mielestä Cameron epäonnistui politiikassa surkeasti.

Kukaan pääministeri ei halua jättää moista perintöä. Siinä tapauksessa saattaa olla houkuttelevampaa tulla muistetuksi vaikka ulkoministerinä.

Kirjoittaja on Lontoossa asuva toimittaja.