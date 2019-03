Kolumni: Musta joutsen voi herättää pahan voimat – kasvaako Christchurchin moskeija-ampumisten ympärille suurempi ilmiö?

Amerikkalaisen kongressiedustajan Alexandria Ocasio-Cortezin twitter-viesti kiteytti olennaisen: mieti miltä tuntuisi, jos sinun pyhään paikkaasi iskettäisiin.

Paitsi että eihän sitä tarvitse kuvitella, Ocasio-Cortez lisäsi.

Koska Charleston. Pittsburgh. Sutherlands Springs. Ja niin edelleen.

Sen jälkeen vastaavia listauksia on riittänyt. Uskonnolliseen ja etniseen vihaan perustuva väkivalta on tässä ja nyt – on ollut jo vuosia, eikä näytä mihinkään lähtevän.

Jotain Christchurchin myötä saattoi kuitenkin muuttua. Tapaukset, joissa valkoihoinen siviili tappaa massoittain muslimisiviilejä, ovat olleet äärimmäisen harvinaisia. Niitä ei ole käytännössä ollut.

Nyt yhtäkkiä on, ja sillä voi olla kauaskantoiset seurauksensa.

Kouluammuskeluissa valkoiset nuoret miehet toki ovat olleet suorastaan yliedustettuina.

Myös Ocasio-Cortezin listaamat kolme pyhäkköiskua olivat kaikki valkoisten nuorten miesten toteuttamia.

Mutta niiden kohteina olivat kirkot ja synagogat – eivät moskeijat.

Tappavia moskeijaiskujakin on toki nähty maailmalla, mutta niihin syyllistyneet ovat olleet pääsääntöisesti toisia muslimeja.

Viime vuosilta löytyy vain yksi merkittävä poikkeus. Kanadan Quebecissa oli tammikuussa 2017 tapaus, jossa pyssymies Alexandre Bissonnette hyökkäsi kaupungin keskusmoskeijaan surmaten kuusi ja haavoittaen 19 muslimia.

Muut länsimaissa tapahtuneet moskeijaiskut ovat olleet paljon pienempiä. Niissä kuolonuhreilta on vältytty joko kokonaan tai niitä on tullut korkeintaan yksi, kuten Lontoon Finsbury Parkin tapauksessa kesäkuussa 2017, kun kantaenglantilainen mies ajoi autolla moskeijasta poistumassa olleeseen väkijoukkoon.

Pyhäkköjen ulkopuolella vakavimmat muslimiväestöön kohdistuneet väkivallanteot länsimaissa ovat Münchenin ostoskeskusammuskelu (2016: 7 muslimiuhria) ja Ruotsin Trollhättanin koulun miekkahyökkäys (2015: 3 muslimiuhria).

Listaan voi toki lisätä vielä Utöyan saaren verilöylyn (2011: 77 kuolonuhria, joista 6 muslimitaustaisia).

Valkoisten nuorten miesten tekemissä terrori-iskuissa on siis tullut muslimiuhreja, mutta uhrimääriä ei ole voinut edes verrata islamilaisen terrorismin tuottamiin.

Vertailun vuoksi voi nostaa esiin vaikka Peshawarin kirkkoiskun syyskuussa 2013. Yksi isku vei 127 kirkossakävijän hengen ja vammautti tai haavoitti 250 ihmistä.

Ja nyt sitten yhtäkkiä meillä on käsissämme tapaus, jossa valkoinen mies marssii moskeijaan ja kuvaa suorana lähetyksenä Facebookiin, miten hän surmaa kymmeniä muslimeja. Lapsia, vanhuksia – viattomia ihmisiä.

Jokin tässä väistämättä muuttuu, mutta mikä?

Ryhtyvätkö jihadistit nyt harkitsemaan terroritekojaan tarkemmin vastaiskujen pelossa? Tuskin. Tappajalla ei ole empatiakykyä. Kunnia ja kosto ovat aina tärkeämpiä kuin jonkun yksilön kohtalo.

Syntyykö koston kierre? Ei välttämättä, koska kaikki tapahtui kaukaisessa maassa, jolla ei ole paljonkaan tekemistä Euroopan ja Lähi-idän konfliktien kanssa.

Mutta äärimmäisen vaarallinen esimerkki on nyt annettu ja sellaisen ympärille voi kasvaa isompi ilmiö kuten kouluammuskelut ja Isisin syntyminenkin todistavat. Yksi musta joutsen riittää.