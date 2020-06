Kolumni: Olof Palmesta jäi vahva muistijälki

Jos minä jostain uutisesta olen iloinen, niin siitä, että Ruotsin poliisi on selvittänyt pääministeri Olof Palmen murhan. Poliisin mukaan nyt jo kuollut Stig Engström oli Palmen murhan takana.

Kun noin vuosi sitten alkoi tihkua yksityiskohtia Engströmin käytöksestä murhayönä, kirkastui ajatus, että Ruotsin poliisin aiemmat ”tutkintalinjat” aina Etelä-Afrikkaa, mafiaa, CIA:ta ja Ruotsin äärioikeistoa kohtaan olivat haja-ammuntaa. Engström todennäköisesti oli ihminen, joka halusi jäädä historiaan tavalla tai toisella. Lisäksi hänessä oli käsittämätöntä Palme-vihaa, mahdollisesti siksi, että Palme oli niin suosittu.

Tiedän, että Ruotsin poliisin ulostulo ei tapauksen käsittelyä lopeta. Kuten kaikissa isoissa murha- ja salamurhajutuissa, tarinoilla on tapana jäädä eloon. On ihmisiä, jotka uskovat, että Palmen murhaaja on yhä vapaana ja että tapausta ei saada koskaan selville. Minulle tämänpäiväinen kelpaa.

Vatvottavaksi jää myös se, miksi Ruotsin poliisi epäonnistui perinpohjaisesti itse murhatutkimuksissa. Engströmiä kuulusteltiin usein silminnäkijänä, mutta ei epäiltynä. Outoa. Me suomalaiset olemme tottuneet siihen, että ruotsalaiset eivät tee virheitä. Nyt he ovat tehneet myös koronaepidemian kanssa.

Syy, miksi kirjoitin tämän kommentin, on siinä, että olin 16 vuotta Keskisuomalaisen ulkomaan osaston toimittaja ja myöhemmin esimies.

Aloitin vuonna 1984 ja Ruotsin parlamenttivaalit syyskuussa 1985 oli ensimmäisiä ”isoja juttuja” urallani. Kuvaaja Kari Rouhiaisen kanssa oltiin Ruotsissa ja tavattiin muun muassa Olof Palme. Hyväntuulisena poliitikkona Gröna Lundin tivolissa, ilman turvamiehiä, kansansa keskuudessa. Muistamme ”Rouhun” kanssa, miten Palmen puhe sai innostuneen vastaanoton, vaikka paikalla oli muitakin kuin demareita. Karismaattinen johtaja, saatoimme todeta.

Muistan myös harvinaisen hyvin lauantaiaamun 1. maaliskuuta 1986, kun kuulin uutisista, että Palme on murhattu. Toimituksessa päätettiin tuolloin, että Jyväskylästä lähdetään Ruotsiin noin ison uutisen vuoksi mahdollisimman pian. Keskisuomalaisella oli tuolloin laaja avustajaverkko, ja ensimmäiset jutut Tukholmasta toimitti Riitta Alanen.

Palasimmekin Rouhiaisen kanssa Ruotsiin oletettua nopeammin, nyt Palmen hautajaisiin. Tuolloin selvitettiin, missä Ruotsi menee voimakkaan valtiomiehen poistumisen jälkeen. Nyt voin sanoa, että se ruotsalainen kansankoti, jota Palme oli luomassa ja johon me tuolloin tutustuimme, on murentunut.