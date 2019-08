Kolumni: Varjoparlamentti olisi tuttu brittihistoriasta

Britanniassa kuohuu jälleen kerran brexitin ympärillä. Parlamentti palaa ensi viikolla työhön kesätauolta, mutta nyt maan hallitus haluaa palauttaa parlamentin tauolle. Hallituksen logiikka vaikuttaa selvältä: parlamentaarikkojen halutaan palavan töihin vasta lokakuun puolivälissä, jolloin olisi enää kaksi viikkoa aikaa estää Britannian eroaminen Euroopan unionista.

Parlamentaarinen aika on aina rajallinen hyödyke, joten sen sääteleminen voi auttaa hallitusta tavoitteeseensa. Samalla kyseessä on monitahoisempi ilmiö, jossa otetaan kantaa demokratiaan liitettyihin odotuksiin ja vastuuseen.

Vaatimuksessa parlamentin palauttamisesta keskustelemaan tietystä ajankohtaisesta asiasta kesken istuntotauon ei ole mitään uutta. Se on melko normaali osa maan parlamentaarista elämää, johon liittyy poliitikkojen kiinnostus politisoida ajankohtaisia ilmiöitä.

Joskus taustalla on yksinkertaisesti laaja-alainen tunne siitä, että maan hallitus on ryhtynyt toteuttamaan sellaista politiikkaa, johon parlamentin olisi suotavaa ottaa kantaa. Brexit on juuri tällaisia tunteita herättävä aihe, erityisesti kun maa on etenemässä kohti sopimuksetonta eroa.

Julkinen ja avoin poliittinen debatti paljastaa mielipiteitä ja luo paineita tuleville päätöksille, mikä ei ole aina suotavaa, erityisesti mitä tulee ulkopolitiikan toteuttamiseen. Britannian kohdalla näyttää siltä, että kun maa eroaa Euroopan unionista, aikaisempi sisäpolitiikan ja ulkopolitiikan lomittuminen alkaa painottaa enemmän ulkopolitiikalle tutumpia menettelytapoja.

Hallituksen toiminnan taustalla on luonnollisesti halu ulosmitata tilanteesta irti kaikki hyöty. Aikaisemman pääministerin Theresa Mayn kohdalla tuli selväksi, että niin pääministerin omat julkiset kommentit maan brexit-politiikan suuntaviivoista kuin myös jatkuvasti läsnä ollut parlamentaarinen paine hankaloittivat brittineuvottelijoiden menestystä. EU puolestaan säilyi yhtenäisenä, ja Britannia ei löytänyt keinoja muuttaa neuvotteluasetelmaa briteille edullisemmaksi.

Hallitus pyrkii neuvottelemaan uusiksi unionin kanssa laaditun erosopimuksen, ja pääministeri Boris Johnson painotti yhtenäisyyden merkitystä parlamenttijäsenille laatimassaan kirjeessä. Samalla hän alleviivasi tarvetta tiivistää parlamentin paisunutta istuntomäärää ja luoda myös poliittista ohjelmaa seuraavalle istuntokaudelle. Johnson myös lupasi parlamentin jäsenille tilaisuuden keskustella brexit-ratkaisusta ennen lokakuun loppua. Kuten arvata saattoi, aie pitää parlamentti sivussa aiheutti laajaa kritiikkiä.

Ei kannata laisinkaan yllättyä, jos jotkut parlamentaarikot alkavat kasata jonkinlaista varjoparlamentin istuntoa kokoon – sekään ei olisi ensimmäinen kerta maan parlamenttihistoriassa. Yhtä kaikki, hallitus haluaa nyt pitää parlamentin näennäisen hiljaisena vielä jonkin aikaa. Se jää nähtäväksi, koituuko siitä jotain hyötyä brittien neuvotteluasemalle, mutta ainakin Johnsonin riskinsietokyky on nyt osoitettu. Sellainen viesti voi tepsiä.

Kirjoittaja on perehtynyt Britannian parlamenttihistoriaan.