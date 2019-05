Kolumni: Waladi habibi, laulaa Italian euroviisuedustaja

Waladi waladi habibi ta’aleena. Arabiankielinen lause on osa Italian tämänvuotisen euroviisun sanoitusta.

Kappale Soldi voitti San Remon musiikkifestivaalin helmikuussa, ja sen laulaja Mahmood pääsee siis automaattisesti edustamaan Italiaa toukokuun viisufinaaliin Tel Aviviin.

San Remo on 1950-luvulla alkanut italialainen instituutio, jonka perusidea kopioitiin muutamaa vuotta myöhemmin sodasta toipumassa olleen Euroopan yhdistäviin Euroviisuihin. Ei ole lainkaan yhdentekevää, että sen voittaja on italialais-egyptiläinen laulaja, jonka kappaleessa lauletaan pätkä arabiaksi ja mainitaan ramadan sekä vesipiipun polttelu.

Soldi kertoo siitä, miten Mahmoodin eli Alessandro Mahmoudin egyptiläinen isä hylkäsi poikansa tämän ollessa 6-vuotias. Mahmoud kasvoi aikuiseksi italialaisen äitinsä hoivissa.

”Lähdet kaupungista mutta kukaan ei tiedä sitä / Eilen olit täällä, missä olet nyt isä?”, aikuiseksi kasvanut pikkupoika kysyy, ja nostattaa ainakin itselleni palan kurkkuun.

Laulun arabiankielinen lause ”Tule tänne, rakas poikani” kuuluu Mahmoudin lapsuusmuistoihin.

Mahmoodin voitto osui poliittisesti hyvin herkkään ilmapiiriin, eivätkä kaikki olleet kappaleen koskettavuudesta samaa mieltä.

”Mahmood...hmm...paras italialainen laulu?!? Itse olisin valinnut Ultimon, mitä mieltä te olette??” twiittasi tuoreeltaan Italian sisäministeri, maahanmuuttovastaisen Legan johtaja Matteo Salvini.

Salvinin hallituskumppani, Viiden tähden liikettä johtava Luigi Di Maio ehdotti, että voittaja valittaisiin ensi vuonna pelkästään yleisöäänten perusteella. Soldi olisi niiden perusteella tullut vasta kolmanneksi, mutta se nousi voittoon tuomariston ja lehdistön äänillä. Äänestystavan tarkoitus on palkita kansansuosion lisäksi myös musiikillisista ansioista.

Mahmoodia äänestäneiden mielestä Soldi edustaa muuttuvaa Italiaa, ja Mahmoodin voitto oli suoranainen vallankumous. Vastustajat taas syyttivät kappaleen voittaneen vain siksi, että vasemmistolainen, monikulttuurisuutta ajava eliitti oli äänestänyt sitä. Käytännössä molemmat puolet pitivät Mahmoodin voittoa vastaiskuna Salvinille ja tämän vihamieliselle maahanmuuttopolitiikalle.

Mahmoud on kieltänyt kokeneensa Italiassa koskaan rasismia. Milanossa syntynyt 26-vuotias ei ole kuitenkaan suostunut integraation symboliksi, sillä omien sanojensa mukaan hän on 100-prosenttisesti italialainen. Myöhemmin hän on sanonut tajunneensa olevansa ulkomaalainen vasta voitettuaan San Remon.

San Remon jälkeiset viikot ovat mielestäni osoittaneet Mahmoodin voittoon kohdistuneen kritiikin vääräksi. Soldi on soinut ahkerasti niin radiossa kuin Youtubessa, jossa sen videota on katsottu jo 58 miljoonaa kertaa. Siitä on tehty parodiavideoita, ja se on tullut vastaan niin lastensynttäreillä kuin karaokeillassa.

Italialaiset siis selvästi itse pitävät valitsemastaan viisukappaleesta. Saa nähdä, kuinka Soldin sanoma aukeaa italiaa taitamattomalle euroviisuyleisölle, josta iso osa kuulee kappaleen ilman tekstitystä.

Kirjoittaja on Roomassa asuva vapaa toimittaja.