Kolumni: Yksi seikka erottaa eurooppalaisten, suomalaisten ja amerikkalaisten kokemukset hirmuhelteistä

Arizonan Phoenixissa on ylitetty Suomen hellevaroitusraja jo neljän viikon ajan. Päivälämpötilat ovat kivunneet 39:sta 42:een celsiusasteeseen, ja yölläkin on ollut ”vain” 32 astetta. Terveisiä Phoenixista, jota ilmaston vuoksi kutsutaan ”Valley of the Suniksi”. Phoenix sijaitsee lähellä päiväntasaajaa ja aurinko paistaa lähes joka päivä vuodessa.

Mutta täälläkin hikoillaan tavallista enemmän tänä kesänä. Phoenixin alueella yölämpötilat ovat nousseet noin 12 astetta viime vuosina. Ja se on todella huono uutinen. Lämmönnousu johtuu siitä, että viimeisen seitsemän vuoden aikana Phoenixin metropolialueen väestö on kasvanut puolella miljoonalla.

Tällä hetkellä Phoenixin alue on Yhdysvaltain viidenneksi suurin kasvualue. Asunto- ja liikerakentaminen on ollut kiivasta. Teitä on pitänyt leventää ja asfaltoida. Kun vielä 1950- ja -60-luvuilla saatiin huomattavaakin helpotusta korkeisiin päivälämpötiloihin öisin, näin ei enää tapahdu.

Kuumuus imeytyy uusien rakennusten seiniin, lasiin ja asfalttiin. Se hohkaa koko yön, kunnes aurinko taas nousee ja paistaa polttavasti koko päivän. Hellekierre on valmis. Ilma tuntuu samalta kuin joku puhaltaisi hiustenkuivaajalla päin kasvoja. Phoenixissa on 100 päivää vuodessa, jolloin lämpötila nousee yli 38:n asteen.

Yksi seikka kuitenkin erottaa eurooppalaisten, suomalaisten ja amerikkalaisten kokemukset hirmuhelteistä. Kyse on koneellisesta ilmastoinnista.

New York Timesin mukaan Euroopassa vain kymmenessä prosentissa rakennuksista on koneellinen ilmastointi. 90 prosenttia amerikkalaisasunnoista on varustettu ilmastointilaitteilla, mikä ei ole pelkästään hyvä asia maailman energiakulutuksen kannalta.

Yhdysvalloissa käytetään enemmän energiaa ilmastoinnin ylläpitämiseen kuin missään muualla maailmassa. Arizonassa ei ole sellaista kotia tai koulua, pankkia, kauppaa tai muuta julkista rakennusta, jota ei pidettäisi viileänä noin 20 asteessa koneellisen ilmastoinnin avulla. Nykyajan ilmastointilaitteet ovat hiljaisia ja kompressorit sijoitaan joko vintille tai ulos takapihalle. Kaikille asukkaille jaetaan tätä hyvää tasapuolisesti.

Arizonassa vuokralaisia suojaa hellettä vastaan laki, jonka mukaan vuokranantajan on korjattava rikki mennyt ilmastointilaite 48 tunnin sisällä siitä hetkestä, kun se on mennyt rikki. Silti Arizonassakin kuolee noin 150 ihmistä lämpöhalvauksen oireisiin tai sen seurauksena vuosittan ja noin 2 000 ihmistä vierailee ensiapuklinikoilla helteen aiheuttamien oireiden vuoksi.

Kaupunkisuunnittelulle kuiva ja kuuma erämaailmasto asettaa omat haasteensa. Miten pitää Arizona ja Phoenix asutettuna vuosikymmentenkin kuluttua, kun ilmastonmuutos nostaa vääjäämättömästi jo ennestään korkeita keskilämpötiloja?

Phoenixia rakennetaan tulevaisuudessa niin, että yksityistalojen sijaan ihmiset asuvat kerrostaloissa, joiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevat niin kaupat, koulut kuin työpaikatkin. Ihmisten ei enää tarvitse istua tunteja leveillä moottoriteillä matkalla töihin tai töistä kotiin. Puita tarvittaisiin lisää tarjoamaan varjoa, mutta niitä pitää kastella, mikä kuluttaa vesivaroja. Phoenixissa saadaan vain 21 senttimetriä vettä vuodessa.

Varjoisia paikkoja luodaan rakentamalla niitä. Kadut suunnitellaan tulevaisuudessa kapeammiksi, jotta niitä reunustavat korkeat rakennukset luovat kaupunkilaisille varjoa. Liikekeskusten parkkipaikat on viime vuosina katettu aurinkopaneeleilla. Aluksi liikkeet eivät pitäneet niitä tuottavina sijoituksena. On huomattu, että ihmiset valitsevat kuumalla sellaisen kaupan, jossa saavat autonsa varjoon.

Mutta riittävätkö nämä keinot tulevaisuudessa? Eräs ranskalainen asiantuntija totesikin, ettei jokaiseen eurooppalaiseen kotiin edes haluta koneellista ilmastointia, koska se kiihdyttää ilmaston lämpenemistä entisestään. Olkoon tämä muistutuksena amerikkalaisille.

Kirjoittaja on Yhdysvalloissa asuva vapaa toimittaja.