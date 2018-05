Kongon demokraattisessa tasavallassa uusi epäilty ebolatartunta

Kongon demokraattisessa tasavallassa on tullut tietoon uusi epäilty ebolatartunta, kertoi Maailman terveysjärjestö WHO sunnuntaina. Viimeisin tartuntaepäily todettiin Bikorossa, joka on ollut uusimman ebolaepidemian keskiössä.

WHO:n mukaan tartuntaepäilyjä on nyt raportoitu yhteensä 35 ja niistä kaksi on vahvistettu. 18 ihmistä on kuollut.

WHO sanoi odottavansa ebolalta suojelevien kokeellisten rokotteiden saapuvan perille keskiviikkona tai torstaina.

Ebolaviruksen aiheuttama tauti on erittäin helposti tarttuva ja hyvin tappava. Historian pahin ebola-aalto alkoi joulukuussa 2013 Guineassa, josta se levisi Liberiaan ja Sierra Leoneen.

Tuolloin tauti tappoi yli 11 000 ihmistä, ja sairastuneita rekisteröitiin yhteensä lähes 29 000. WHO:n mukaan oikea luku on todennäköisesti vieläkin korkeampi.