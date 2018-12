Kongon presidentinvaaleissa pelätään väkivaltaa – lykätyt vaalit saatiin kuitenkin käyntiin

Kongon demokraattisessa tasavallassa saatiin tänään käyntiin pitkään lykätyt presidentinvaalit. Niissä valitaan seuraaja jo kaksi vuotta yliajalla presidenttinä toimineelle Joseph Kabilalle.

Vaaleja kuitenkin varjostaa väkivallan pelko. Vaalien aattona kärkiehdokkaat eivät päässeet sopimukseen siitä, miten mahdollisia vaalien jälkeen syttyviä väkivaltaisuuksia hillittäisiin. Uhka syntyy ennen kaikkea vaalien järjestelyihin liittyneistä ongelmista ja laajasta epäluottamuksesta Kabilaa kohtaan.

Vaaleja on lykätty useita kertoja, ja sähköisiä äänestyskoneita syytetään tulosten vääristelyn mahdollisuudesta.

Mielipidekyselyiden mukaan jopa noin kaksi kolmasosaa kansallaisista ei hyväksyisi vaalitulosta, jos Kabilan suosikkiehdokas Emmanuel Ramazani Shadary valitaan. Kyselyiden perusteella Shadary on 18 prosentin kannatuksellaan kuitenkin kaukana kärjestä.

Selvää kärkisijaa pitää presidenttikisan musta hevonen Martin Fayulu, jota on kertonut äänestävänsä noin 44 prosenttia kyselyihin vastanneista. Toiseksi suosituin on oppositiopuolue UDPS:n johtaja Felix Tshisekedi, jonka kannatus on 24 prosentin tuntumassa.

– Jos vaalit ovat rehelliset ja vapaat, joku opposition ehdokkaista voittaa lähes varmasti. Väkivallan mahdollisuus on silti erittäin suuri, kertoo Kongon politiikan asiantuntija, tutkija Jason Stearns AFP:lle.

Kabila vakuuttelee kansaa

Mikäli vaalit sujuvat rauhallisesti ja reilusti, kyseessä on ensimmäinen rauhanomainen vallanvaihto maan itsenäistyttyä Belgiasta vuonna 1960. Istuva presidentti Kabila halusi valaa kongolaisiin uskoa tähän mahdollisuuteen.

– Tahdon vakuuttaa kaikille kansalaisillemme, että hallitus on toteuttanut toimenpiteitä, joilla turvataan kaikkien osapuolien, ehdokkaiden, äänestäjien ja tarkkailijoiden turvallisuus, Kabila sanoi puheessaan lauantaina.

Äänestystuloksen uskotaan olevan selvillä tammikuun ensimmäisen viikon lopulla. Kahdessa maakunnassa viranomaiset ovat lykänneet äänestyksen maaliskuulle ebolan ja väkivaltaisuuksien vuoksi. Lakiasiantuntijoiden mukaan lykkäys on perustuslain vastaista, eikä vielä tiedetä, miten lykätyt äänet otetaan huomioon virallisessa äänestystuloksessa.

Kongon demokraattinen tasavalta on Afrikan toiseksi suurin maa, ja sen rikkaisiin luonnonvaroihin kuuluu muun muassa kultaa, uraania ja kuparia. Maata ovat vuosikymmeniä riivanneet levottomuudet ja kaksi sotaa.