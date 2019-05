Kongon raiskaukset yhä raaempia – "Välillä miettii mitä näitä ihmisiä oikein riivaa", sanoo suomalaismies, joka kerää paikan päällä uhrien kertomuksia

Kongon demokraattisen tasavallan tilanne ei ole juurikaan helpottunut viime tammikuussa tapahtuneen vallanvaihdoksen myötä. Omavaltainen Joseph Kabila väistyi presidentin paikalta, mutta hänen seuraajaansa epäillään sopimuksista Kabilan hallinnon kanssa.

Juuri tämä on yksi syy siihen, miksi Pohjois-Kivun maakunnassa on tehty viime kuukausina väkivaltaisia hyökkäyksiä kansainvälisten avustusjärjestöjen pyörittämille ebola-klinikoille.

– Ebola nähdään keksittynä asiana, jolla estettiin Pohjois-Kivun luottomiehen Martin Fayulun valtaannousu viime vuodenvaihteen presidentinvaaleissa. Pohjois-Kivussahan oli alueita, joilla vaaleja ei järjestetty lainkaan ebola-tilanteeseen vedoten. Monien mielestä tämä oli pelkkä salajuoni Fayulun kaatamiseksi, kertoo kehitysyhteistyöjärjestö Fidan humanitaarisen avun koordinaattori Hannu Happonen.

Happonen vastaa puhelimeen Sambian Lusakasta, jonne hän on juuri saapunut Kongosta.

Kongon kriisialueille hän palaa seuraavan kerran elokuussa. Pohjois-Kivun ebola-tilanne voi silloin olla paljon pahempi, koska epidemia näyttää olevan vasta alkuvaiheessa.

– Uusia tartuntoja tulee nyt esiin nopeammin kuin kertaakaan aiemmin tämän epidemian aikana eli yli sadan tapauksen viikkovauhdilla. Todellinen määrä voi olla paljon tätäkin suurempi, koska tartuntakeskus on maaseutua, jossa kuolleet yleensä vain haudataan sen enempää tutkimatta.

Epidemiaan kuolleiden määrä ylitti juuri tuhannen hengen rajapyykin. Se on iso määrä siihen nähden, että tartuntatapauksia on ollut viime elokuun jälkeen noin 1500.

– Jos tauti leviää Pohjois-Kivun isoihin kaupunkeihin, jälki voi olla tuhoisaa. Myös naapurimaissa pelätään, koska Pohjois-Kivusta on jatkuva pakolaisliikenne Ugandaan ja Ruandaan, Happonen sanoo.

Fida tekee Kongossa kehitysyhteistyötä, jonka painopiste on vammaisten, sotaorpojen ja muiden vähäosaisten lasten auttamisessa koulutielle. Työ on jatkunut kymmenkunta vuotta.

Hannu Happonen on kerännyt työn yhteydessä lasten kertomuksia väkivallasta. Tarinat ovat lohduttomia, ja mitä ilmeisimmin totta, sillä Happonen pyrkii aina varmistamaan kaiken tiedon useasta lähteestä.

– Esimerkiksi eräs 13-vuotias tyttö palasi äitinsä kanssa pellolta, kun neljä univormuasuista miestä otti hänet kiinni ja raiskasi. Seuraavana vuonna tyttö synnytti raiskaajiensa lapsen, jonka jälkeen – nyt viime huhtikuussa – kolme siviiliasuista miestä raiskasi hänet uudelleen.

– Mitään ei kuitenkaan voitu tehdä, koska tekijöitä ei tunnistettu eikä uhrin perheellä ollut rahaa oikeusprosessin käynnistämiseen.

– Lisäksi perheen äiti vastusti jyrkästi asian julkista pöyhintää, koska tieto raiskatuksi joutumisesta olisi tuhonnut tytön mahdollisuudet avioliittomarkkinoilla.

Raiskaajilla ei siis useinkaan ole mitään pidäkkeitä. Tekoja jatketaan omaksi huviksi ja myös pelon lietsomiseksi. Samaa taktiikkaa käyttävät niin Kongon armeija kuin sitä vastaan taistelevat sissitkin.

Pahinta on se, että teot ovat vain raaistuneet viimeisten viiden vuoden aikana. Näin Happoselle vakuutti Nobelin rauhanpalkinnon saanut Denis Mukwege, kun suomalainen tapasi hänet viime marraskuussa.

– Nyt raiskataan jopa yksivuotiaita lapsia. Vaginaan saatetaan tunkea puuesineitä tai vaikka puukko. Pikkupoikia ja aikuisia miehiä on alettu raiskata osana sotatoimia, mikä on täysin afrikkalaisen kulttuurin vastaista... Välillä sitä kyllä miettii, että mikä näitä ihmisiä oikein riivaa.

Isiskin on Kongossa vain yksi pikkupeluri

Viimeisin uutinen Pohjois-Kivusta kertoo kymmenien Mai-Mai-miesten aseellisesta hyökkäyksestä Butembon kaupungissa sijaitsevalle ebola-klinikalle. Isku tapahtui viime keskiviikkona.

Samana päivänä iskettiin myös läheiseen Bunduguyan sotilastukikohtaan. Tämän iskun otti vastuulleen Isisin paikallinen edustaja ISCAP.

Hannu Happosen mukaan Kongossa vaikuttaa noin 140 aseellista järjestöä, joten Isiskin on siellä vain yksi pikkupeluri muiden joukossa.

– Isisin roolia Kongossa saattaa olla jossain määrin paisuteltu kansainvälisessä mediassa. Se islamistien taistelujärjestö, mistä paikan päällä oikeasti puhutaan on ADF. Ugandasta jo 24 vuotta sitten Kongon puolelle siirtynyt järjestö elää kidnappauksilla ja on saanut myös aika paljon paikallisia tukijoita. Toki on mahdollista, että esimerkiksi tämä järjestö esiintyy nyt Isisin paikallisena edustajana.

– Mai-Mai on Kongossa iso mutta 10–20 eri ryhmään hajaantunut aseellinen järjestö, jonka yksi osa M23 onnistui muutama vuosi sitten valloittamaan koko Goman kaupungin.

– Mutta turha edes kysyä, mihin Mai-Mai pyrkii. Kaikki organisaatiot sanovat olevansa vapaustaistelijoita, mutta todellisuudessa kaikki – virallista armeijaa myöten – taistelevat maan mineraalivarojen hallinnasta, Happonen sanoo.