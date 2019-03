Koreoiden välit jäähtyvät, Pohjois-Korea veti väkensä yhteystoimistosta

Pohjois-Korea on vetänyt henkilökuntansa pois Kaesongin rajakaupungissa sijaitsevasta Koreoiden yhteystoimistosta, kertoo eteläkorealaisministeri. Toimisto avattiin syyskuussa, kun Koreoiden välit lämpenivät.

Pohjois-Korean suhteista vastaavan apulaisministeri Chun Hae-sungin mukaan henkilöstön vetäminen tehtiin Pohjois-Korean johdon käskystä.

– He sanoivat, että on aivan sama, jatkammeko me yhteystoimistossa vai emme. Pahoittelemme Pohjois-Korean päätöstä. Vaikka he ovat vetäytyneet, me jatkamme työtä toimistossa normaaliin tapaan, Chun sanoi.

Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin taannoinen huippukokous Hanoissa Vietnamissa päättyi tuloksettomana. Pohjois-Korean on tämän jälkeen epäilty muun muassa aloittaneen uudelleen työt ohjusten laukaisualustalla, jonka se oli jo luvannut purkaa.

Kim sanoi perinteisessä uuden vuoden puheessaan, että Pohjois-Korea saattaa olla tulevaisuudessa pakotettu puolustamaan suvereniteettiaan ja maan etuja uusilla tavoilla, Hän ei tarkentanut viestiään.