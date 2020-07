Korkein oikeus: New Yorkin syyttäjällä on oikeus saada Trumpin talous- ja verotiedot käyttöönsä

Yhdysvalloissa korkein oikeus on antanut päätöksen presidentti Donald Trumpin verotietojen julkistamisesta. Oikeus päätti, että New Yorkin syyttäjällä on oikeus saada käyttöönsä Trumpin talous- ja verotiedot.

Kongressi ei toistaiseksi saa tietoja käyttöönsä, vaan tapaus palautetaan alempaan oikeusasteeseen uutta käsittelyä varten.

Päätökset syntyivät äänin 7–2.

Trumpin avustajien panttaamia tietoja ovat halunneet saada käsiinsä niin kongressi kuin New Yorkin Manhattanin alueen piirisyyttäjä.

Trump on vuosia jättänyt verotietonsa julkistamatta, vaikka presidentit ovat 1970-luvulta alkaen ne hyvän tahdon eleenä julkaisseet.

Asiaa on käsitelty useissa eri oikeusasteissa ennen korkeimman oikeuden päätöstä.