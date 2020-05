Korona aiheutti bambupulan – kanadalainen eläintarha palauttaa pandansa Kiinaan

Kanadan Calgaryn eläintarha lähettää kaksi pandaansa takaisin Kiinaan, koska koronavirus on tehnyt eläinten ruokkimiseen tarvittavan bambun hankkimisen liki mahdottomaksi.

Pandat Er Shun ja Da Mao ovat asuneet Kanadassa vuodesta 2013, jolloin Kiina lainasi ne Kanadaan kymmeneksi vuodeksi. Er Shun sai myöhemmin kaksoispennut, jotka ovat ensimmäiset Kanadassa syntyneet pandat.

Calgaryn eläintarha ilmoitti palauttavansa pandat Kiinaan etuajassa, koska koronaepidemia on häirinnyt kuljetusyhteyksiä niin, ettei pandoille saada hankittua niiden päivittäistä bambuannosta Kiinasta. Aikuinen panda syö päivässä liki 40 kiloa bambua.

Vaihtoehtoisia keinoja bambuhankinnoille selvitettiin, mutta eläintarhassa pelättiin, että äkilliset häiriöt saattaisivat jättää pandat näkemään nälkää.

– Koska toinen koronavirusaalto on todennäköinen, on mielestämme tärkeää siirtää rakkaat jättiläispandamme takaisin Kiinaan, missä bambua on riittävästi saatavilla, eläintarha totesi lausunnossaan.

Pandaparin pennut on lähetetty Kiinaan jo aikaisemmin Kiinan kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti.

Calgaryn eläintarha on ollut maaliskuun puolivälistä asti suljettuna koronavirusepidemian takia.