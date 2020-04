Korona tappanut Euroopassa jo yli 110 000 ihmistä – rokotetestit alkavat myös Saksassa

Koronaan on kuollut Euroopassa jo yli 110 000 ihmistä. Tuoreet luvut selviävät uutistoimisto AFP:n keskiviikkoaamuna tekemistä laskelmista.

Uutistoimiston mukaan Eurooppa on koronan pahiten kurittama manner koko maailmassa. Varmistettuja tartuntoja Euroopassa on yhteensä yli 1,2 miljoonaa.

Maailmanlaajuisesti korona on tappanut lähes 180 000 ihmistä.

Italiassa koronaan on kuollut 24 648, Espanjassa 21 717, Ranskassa 20 796 ja Britanniassa 17 337 ihmistä. Yksittäisistä maista suurin koronakuolemien määrä on Yhdysvalloissa, missä koronaan on kuollut yli 45 000 ihmistä.

DN: Kokonaiskuolleisuus noussut selvästi Ruotsissa

Ruotsissa tilastoitu kokonaiskuolleisuus on noussut selvästi koronaepidemian keskellä, kertoo Dagens Nyheter. Esimerkiksi Tukholman alueella kuolleisuuskäyrä osoittaa jyrkästi ylöspäin normaaliin keskivertotilanteeseen verrattuna.

Ruotsin tilastokeskuksen SCB:n mukaan maalis-huhtikuun vaihteessa olleen viikon aikana Tukholman läänissä kuoli 479 ihmistä, mutta pari viikkoa myöhemmin jo 727. Pelkästään Tukholman kunnan alueella nousu on ollut vieläkin jyrkempää.

– Maalis-, huhti- ja toukokuussa kuolleiden määrä yleensä kesän lähestyessä laskee. Nyt se on yhtäkkiä ampaissut korkeuksiin. On aika ilmeistä, että covid-19-tauti vaikuttaa kuolemantapauksiin, sanoo Tomas Johansson tilastokeskuksesta.

– En voi väittää havaitsevani mitään tasoittumista. Pikemminkin on niin, että kuolemantapaukset alkavat lisääntyä nyt myös muilla alueilla, väestötilastotieteilijä Johansson sanoo.

Kuolleisuus on jo lisääntynyt myös koko valtakunnan mittakaavassa. Johanssonin mukaan huhtikuussa Ruotsissa kuolee keskimäärin noin 250 ihmistä päivässä, mutta tämän vuoden huhtikuussa luku on ollut jo useina päivinä yli 350.

– 21. maaliskuuta lähtien kuolemantapauksia on ollut tänä keväänä koko ajan enemmän kuin edeltävien viiden vuoden aikana keskimäärin, Johansson sanoo.

Johanssonin mukaan on hyvin mahdollista, että kuolemia aiheuttavat myös muut sairaudet, joiden takia ei hakeuduta ajoissa hoitoon koronaepidemian ruuhkauttamiin sairaaloihin.

Venäjän koronakuolemat yli 500:n

Venäjällä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin varmuudella kuolleiden määrä on noussut 513:een, kertoo uutistoimisto Tass. Uusia tapauksia kertyi vuorokaudessa 57 kappaletta.

Vahvistettujen tautitapausten määrä lisääntyi eilisestä reilulla 5 000:lla ja on nyt yhteensä 58 000. Tartuntatapauksista yli 40 prosenttia on havaittu oireettomilla viruksen kantajilla.

Suhteessa väestömäärään Venäjän viralliset koronaluvut ovat vielä hyvin alhaisia esimerkiksi Suomeen verrattuna. Worldometer-sivuston mukaan miljoonaa asukasta kohden Venäjällä on kirjattu vain neljä covid-19-kuolemantapausta, Suomessa 25.

Espanjassa koronakuolemien määrä nousi jo toista päivää peräjälkeen

Korona on tappanut Espanjassa vuorokauden aikana yhteensä 435 ihmistä. Koronakuolemien määrässä oli nähtävissä jo toista päivää peräjälkeen pientä nousua.

Yhteensä maassa on keskiviikkoon mennessä kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin 21 717 ihmistä, mikä on kolmanneksi eniten koko maailmassa.

Väkilukuun suhteutettuna maassa on koronan vuoksi kuollut maailman koronatartuntoja seuraavan Worldometer-sivuston mukaan 464 ihmistä miljoonaa asukasta kohden.

Terveysministeriön mukaan Espanjassa on varmistettu yli 208 000 tartuntaa.

Koronarokotteen testit ihmisillä alkavat myös Saksassa

Saksassa aloitetaan piakkoin koronavirusta vastaan kehitetyn rokotteen ensimmäiset kliiniset testit ihmisille, kertoo Paul Erlich -instituutti. Niin kutsuttua rna-rokotetta on kehittänyt saksalainen yritys Biontech yhdessä amerikkalaisen lääkejätti Pfizerin kanssa.

Instituutin mukaan kyseessä on vasta neljäs rokote maailmanlaajuisesti, joka on edennyt ihmistestaukseen. Rokotetta annetaan ensi vaiheessa parille sadalle vapaaehtoiselle terveelle aikuiselle, myöhemmin myös riskiryhmien edustajille.

Britannian hallitus kertoi jo eilen, että Oxfordin yliopistossa aloitetaan huomenna sikäläisen rokotteen testaaminen vapaaehtoisilla koehenkilöillä.