Koronapandemian toinen aalto on etenemässä, Koillis-Espanjassa rakennetaan kenttäsairaalaa

Koronaviruspandemian toinen aalto jatkoi keskiviikkona leviämistään Euroopassa. Samalla tuli ilmi myös lisää pandemian mukanaan tuomia taloudellisia tuhoja, kun Britannian valtiovarainministeriö ilmoitti, että maa on virallisesti talouslaman kourissa ensimmäistä kertaa yli vuosikymmeneen.

Britannian bruttokansantuote supistui yli viidenneksellä vuoden toisella neljänneksellä, mikä on surkeimpia lukuja koko Euroopassa. Maan valtiovarainministeriön mukaan syöksy on ollut ennätyksellisen jyrkkä.

Aragonin maakunnassa Koillis-Espanjassa toinen aalto on ryöstäytymässä käsistä. Viimeksi kuluneen viikon aikana maakunnassa on rekisteröity 270 tartuntaa 100 000 asukasta kohti, mikä on eniten Espanjassa. Viruksen seurauksena on kuollut 32 ihmistä ja liki 250 on joutunut sairaalaan.

Aragonin maakunnan pääkaupunkiin Zaragozaan alettiin keskiviikkona rakentaa kenttäsairaalaa koronapotilaille keskussairaalan parkkipaikalle, koska sairaalapaikat alkavat loppua.

Belgiassa määräystä pakollisesta kasvomaskin käytöstä on laajennettu, kertovat viranomaiset. Maskia on nyt käytettävä 19:ssä Brysselin alueen kunnassa.

Maskin käyttö on ollut pakollista useimmissa suljetuissa julkisissa tiloissa jo viime kuun puolivälistä saakka kaikille yli 12-vuotiaille. Nyt määräystä laajennettiin, koska rajapyykkinä pidetty päiväluku, 50 uutta tartuntaa 100 000 asukasta kohti, ylittyi.

Brysselin aluehallinnon mukaan maskia on pidettävä julkisissa tiloissa ja sellaisissa yksityisissä tiloissa, joihin yleisöllä on vapaa pääsy. Poikkeuksena maskipakosta listataan henkilöt, joiden terveydentila estää maskin käytön, sekä tietyt urheilulajit. Määräys ei toistaiseksi koske Belgian muita alueita, Flanderia ja Valloniaa.

Filippiinien Duterte valmis koronarokotteen koekaniiniksi

Filippiinien presidentti Rodrigo Duterte ilmoitti keskiviikkona olevansa valmis Venäjällä kehitetyn uuden koronarokotteen koekaniiniksi. Samalla Duterte ylisti Venäjän tutkimustyötä ja maan johtajaa Vladimir Putinia.

– Uskon, että kehittämänne rokote on hyväksi ihmiskunnalle. Tulen itse olemaan ensimmäinen, johon sitä testataan, Duterte sanoi.

Duterten edustaja Harry Roque vakuutti myöhemmin, että räväköistä lausunnoistaan tunnettu presidentti ei pilaillut.

– Hän on vanha. Hän voi uhrata elämänsä Filippiinien kansan hyväksi, Roque perusteli.

Venäjä ilmoitti tiistaina saaneensa koronarokotteen valmiiksi. Sputnikiksi nimetty rokote on kehitetty erittäin nopealla aikataululla, ja länsimaissa on epäilty sen turvallisuutta.

Maailman terveysjärjestö WHO kertoi tiistaina, että Venäjällä valmistuneen koronarokotteen täytyy käydä läpi mittava turvallisuusarviointi ennen kuin sille voidaan myöntää terveysjärjestön hyväksyntä.

WHO:n mukaan yhteensä 165 koronarokotetta oli kehitteillä ympäri maailmaa heinäkuun lopulla. Näistä 26 rokotetta on edennyt vaiheeseen, jossa niitä testataan ihmisillä. Näistä kuusi on testaamisen kolmannessa vaiheessa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puolestaan ilmoitti 1,5 miljardin dollarin arvoisesta koronavirusrokotesopimuksesta biotekniikkayritys Modernan kanssa. Sopimukseen sisältyy 100 miljoonaa annosta rokotetta.

Yhteistyötä Yhdysvaltain terveysviraston kanssa tekevällä Modernalla on käynnissä rokotteen kolmannen vaiheen kliiniset kokeet.

Viraston pääjohtaja Anthony Fauci arvioi, että rokotteen toimivuudesta tuskin tiedetään ennen vuoden loppua. Trump on toivonut, että rokote valmistuu ennen marraskuun presidentinvaaleja.

Yhdysvallat on tehnyt yhteensä kuusi samankaltaista sopimusta sitten toukokuun. Yhteensä Yhdysvallat on sopinut sadoista miljoonista rokoteannoksista. Trumpin tarkoituksena on ollut tuottaa ja levittää rokote kaikkien satojen miljoonien yhdysvaltalaisten ulottuville ensi vuoden tammikuuhun mennessä.

Uuden-Seelannin vaalit vaarassa

Uuden-Seelannin tulevia parlamenttivaaleja voidaan joutua siirtämään koronaviruspandemian vuoksi, pääministeri Jacinda Ardern varoitti keskiviikkona. Maassa kerrottiin tiistaina ensimmäisestä uudesta, kotoperäisestä koronavirustartunnasta 102 päivään.

Ardernin mukaan viranomaiset yrittivät keskiviikkona jäljittää kaikkia ihmisiä, jotka ovat olleet tekemisissä koronavirustartunnan saaneiden, Aucklandissa asuvien neljän ihmisen kanssa.

Normaaliin elämään tottuneet Aucklandin asukkaat palasivat keskiviikkona karuun koronatodellisuuteen, kun kasvomaskeihin sonnustautuneet poliisit vahtivat pääväylien tiesulkuja ja ihmiset hamstrasivat ruokaa ja tarpeelliseksi kokemiaan tarvikkeita kaupoista.

Vaalit on tarkoitus pitää ensi kuun puolivälissä.

Kaikki maan hoitokodit on niin ikään eristetty, eikä vierailuja sallita.

– Ymmärrän, että tämä on hyvin raskasta niille, joiden läheisiä on hoitokodeissa. Tämä on kuitenkin paras tapa suojella ja pitää huolta heistä, pääministeri vakuutti.