Koronasta toipuva Boris Johnson jo hyvässä kunnossa, lehdistö uumoilee hänen palaavan töihin maanantaina

Koronaviruksen seurauksena sairastunut Britannian pääministeri Boris Johnson, 55, on jo hyvässä kunnossa, kertoo maan terveysministeri Matt Hancock.

– Puhuin hänen kanssaan eilen. Hän oli hyvässä kunnossa ja selvästi toipumassa, Hancock sanaili Sky Newsin haastattelussa. Terveysministeri ei kuitenkaan osannut sanoa, milloin pääministeri palaa töihin.

– Olen varma, että hän palaa töihin heti, kun hänen lääkärinsä antavat luvan, terveysministeri jatkoi.

Johnsonin on lehdistössä uumoiltu palaavan töihin mahdollisesti jo maanantaina.

Johnson sairastui viruksen vuoksi niin pahasti, että joutui useiksi päiviksi tehohoitoon. Hän sai happihoitoa, mutta ei joutunut hengityskoneeseen.

Hancockin mukaan Britannian koronavirusrajoituksia ei voida vielä lieventää, koska virusepidemian toinen aalto saattaa olla luvassa.

Britanniassa on kuollut yli 18 700 ihmistä covid-19-tautiin. Väkilukuun suhteutettuna tautiin on kuollut 276 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku oli torstaina 31.

Venäjällä vajaat 5 900 uutta tartuntaa

Venäjällä on vahvistettu vajaat 5 900 uutta koronavirustartuntaa vuorokauden aikana, kertoo Moscow Times. Yhteensä maassa on raportoitu jo vajaat 69 000 koronavirustartuntaa.

Yhteensä 615 ihmistä on kuollut covid-19-tautiin. Asukaslukuun suhteutettuna Venäjällä on kuollut koronaviruksen seurauksena neljä ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku oli eilen 31.

Venäjän tartunta- ja kuolleisuuslukuja on epäilty laajalti aivan liian pieniksi muun muassa byrokratian ja huonon hallinnon vuoksi.

Ruotsissa uhataan kovemmilla toimilla

Ruotsissa yhä avoinna olevissa ravintoloissa ja baareissa on ollut ajoittain tungokseen asti väkeä, vaikka sellaista ei kansanterveysviranomaisten mukaan pitäisi tapahtua. Hallitus ja muut viranomaiset uhkaavat nyt yrittäjiä kovemmilla toimilla, jos meno ei muutu.

– Tämä on varoitus Tukholman ravintoloille. Teidät suljetaan, jos ette hoida asioitanne kuntoon, sanoi pormestari Anna König Jerlmyr tiedotustilaisuudessa aamupäivällä.

Ruotsin hallitus on puolestaan lähettänyt lääninhallitusten kautta ohjeet kaikille kunnille ravintoloihin tehtävien tarkastusten lisäämisestä.

Viranomaisten ohjeistuksen mukaan ravintoloissa voi syödä ja juoda pöydissä istuen, jos samalla pidetään riittävä välimatka muihin asiakkaisiin.

– Nämä eivät ole neuvoja vaan ohjeita, joita pitää noudattaa, muussa tapauksessa toiminta lopetetaan, sisäministeri Mikael Damberg sanoi.

König Jerlmyrin mukaan Tukholmassa on jo tehty ravintoloihin satoja tarkistuksia ja jaettu myös joitakin huomautuksia, mutta yhtään toimipaikkaa ei ole vielä suljettu. Yhdessä sisäministerin kanssa hän kehottaa myös tavallisia kansalaisia vinkkaamaan

viranomaisille, jos määräyksiä ei jossain vaikuteta noudatettavan.

Itävalta alkaa avata kouluja

Itävalta aikoo aloittaa koulujen vaiheittaisen avaamisen toukokuussa. Ensimmäisinä 4. toukokuuta koulunkäynti alkaa noin 100 000:lla viimeistä luokkaa käyvällä oppilaalla, kertoi opetusministeri Heinz Fassmann.

Seuraavina koulutyöhön palaavat 6–14-vuotiaat toukokuun puolivälissä ja yli 15-vuotiaat kuun lopussa. Tämä kaikki sillä edellytyksellä, etteivät koronavirustartunnat ala Itävallassa uudelleen lisääntyä.

Suomesta poiketen koululaisten kesäloma alkaa Itävallassa vasta heinäkuussa.

Ministeri Fassmannin mukaan luokat jaetaan kouluissa kahteen osaan siten, että yhdessä tilassa on enintään noin 11 oppilasta. Toinen puoli luokasta tekee samalla itsenäisiä harjoitustehtäviä koulun muissa tiloissa tai kotona.

Musiikin ja liikunnan opetusta ei toistaiseksi aloiteta ollenkaan. Lisäksi oppilailla pitää olla kouluissa hengityssuojaimet, paitsi silloin kun he istuvat paikallaan pulpetissa.

Itävallassa on toistaiseksi vahvistettu 1 500 koronatartuntaa ja viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut vajaat 530 ihmistä. Suhteessa väkilukuun kuolleita on miljoonaa asukasta kohden 58, Suomessa vastaava luku oli eilen 31.