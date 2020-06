Koronavirukseen liittyviä kuolemia on vahvistettu jo yli puoli miljoonaa

Maailmanlaajuisesti koronavirukseen liittyviä kuolemia on vahvistettu nyt yli puoli miljoonaa, selviää muun muassa yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston seurannasta.

Eniten kuolemia on tilastoitu Yhdysvalloissa, jossa virukseen liittyviä kuolemia on raportoitu yli 125 000. Toiseksi eniten kuolemia on vahvistettu Brasiliassa, jossa kuolleita on yli 57 000. Britanniassa virukseen liittyen on kuollut yli 43 000 ihmistä, mikä on kolmanneksi eniten maailmassa.

Yliopiston seurannan mukaan sairastuneita on yli 10 miljoonaa.

Testauskapasiteetti ja tilastointitavat vaihtelevat jonkin verran maittain.

Worldometer-tilastosivusto kertoi jo edellisyönä Suomen aikaa 500 000 kuolemantapauksen rajapyykin ylittyneen. Myös 10 miljoonan tartunnan raja oli tuolloin ylittynyt sivuston seurannan mukaan. Johns Hopkinsilla raja-arvo ylittyi vasta sunnuntai-iltana Suomen aikaa.

Tiedot tartuntojen ja kuolemien määristä vaihtelevat jonkin verran eri lähteissä. Worldometerin luvut ovat usein olleet vertailujen korkeimpia. Monet kansainväliset mediat ja muun muassa uutistoimisto AFP käyttää Johns Hopkinsia lähteenään.

Todelliset tartunta- ja kuolinmäärät ovat todennäköisesti tilastoituja korkeampia, sillä kaikkia tapauksia ei todenneta testein.

Kaliforniassa suljetaan jälleen baareja

Yhdysvalloissa on kirjattu maailmanlaajuisesti paitsi eniten koronakuolemia myös eniten tartuntoja. Maassa on varmistettu yli 2,5 miljoonaa koronavirustartuntaa.

Monet osavaltiot ovat pyrkineet poistamaan koronarajoituksiaan viime viikkojen aikana. Ympäri maata on kuitenkin viime aikoina laitettu rajoitustenhöllennyssuunnitelmia tauolle tai vedetty koronarajoituksiin tehtyjä helpotuksia takaisin. Lukuisissa osavaltioissa on havaittu huomattavia piikkejä tartuntojen määrässä.

Yhdysvalloissa laitetaan osassa Kaliforniaa jälleen baarien ovet säppiin. Baarien määrättiin sulkea ovensa Los Angelesissa ja kuudessa muussa Kalifornian osavaltion piirikunnassa.

Kalifornian lisäksi ainakin Texasissa ja Floridassa on ilmoitettu viime päivien aikana uusista baareihin kohdistuvista rajoituksista. Edellä mainitut ovat Yhdysvaltain väkirikkaimmat osavaltiot.

Intia avasi valtavan koronasairaalan

Tartuntojen määrät nousevat myös muun muassa Intiassa, jossa pahiten viruksesta ovat kärsineet tiheään asutetut kaupungit.

Myös Intiassa on viime aikoina helpotettu vaiheittain monta kuukautta kestäneitä kansallisia liikkumisrajoituksia. Lauantaina maassa kuitenkin ilmoitettiin yhteensä noin 18 500 uudesta tartunnasta ja 385 kuolemasta.

Yhteensä Intiassa on varmistettu noin 509 000 tartuntaa ja kirjattu 15 600 koronaan liittyvää kuolemaa.

Uutiskanava CNN kertoi sunnuntaina, että Intiassa on avattu yksi maailman suurimmista koronavirussairaaloista. Maan suurin koronavirussairaala Sardar Patel COVID Care Centre avautui osittain sunnuntaina. Pääkaupunki Delhin hallinnon mukaan 2 000 yhteensä 10 000 vuodepaikasta on nyt käytettävissä.

Loput Delhissä Chattarpurin alueella sijaitsevan sairaalan vuodepaikoista otetaan käyttöön keskiviikkona.

Kiina kertoi viikonloppuna asettaneensa liki 500 000 ihmistä tiukkaan karanteeniin pääkaupunki Pekingin ympäristössä uusien koronatartuntarypästen hillitsemiseksi. Viranomaiset varoittivat sunnuntaina tautitilanteen olevan yhä vakava ja monimutkainen.

Pääkaupunki Pekingissä ja viereisessä Hebein provinssissa on todettu satoja uusia tartuntoja viime viikkoina. Viranomaisten mukaan Hebeissä sijaitseva Anxinin alue eristetään täysin ja sitä valvotaan samoilla tiukoilla toimenpiteillä kuin Wuhanin kaupunkia aiemmin tänä vuonna. Rajoitusten mukaan jokaisesta taloudesta vain yksi perheenjäsen saa lähteä kerran päivässä ulos hankkimaan välttämättömiä tarvikkeita kuten ruokaa tai lääkkeitä.

Myös Australiassa harkitaan uusia rajoituksia

Uusien rajoitusten asettamista on harkittu myös muualla maailmassa. Brittilehti Guardianin mukaan muun muassa Australiassa Victorian osavaltiossa on harkittu rajoitusten palauttamista.

Ainakin Melbournessa on havaittu useita uusia koronaryppäitä. Osavaltion pääministeri Daniel Andrews kertoi Guardianin mukaan osavaltion harkitsevan uusien liikkumisrajoitusten asettamista tartuntaryppäiden hillitsemiseksi.

Euroopassa rajoituksia on sen sijaan höllennetty varsin laajalti ja maiden välistä matkustamista on tähän mennessä myös helpotettu. Euroopan unioni on osoittanut myös halukkuutta avata ulkorajojaan joillekin maille heinäkuun alusta lähtien.

EU-suurlähettiläät ovat viikonlopun aikana koittaneet löytää ratkaisua unionin ulkorajojen avaamiseksi. Kaikki jäsenmaat eivät kuitenkaan ole olleet yksimielisiä niin sanotusta "turvallisten maiden" listasta ja neuvotteluja on määrä jatkaa ainakin maanantaihin saakka.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.