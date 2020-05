Koronavirukseen on kuollut jo yli 300  000 ihmistä

Koronavirukseen on kuollut maailmassa jo yli 300 000 ihmistä, kertoo esimerkiksi virustilannetta kartoittavan Johns Hopkins -yliopiston seuranta.

Tartunta on todettu ainakin 4,4 miljoonalla ihmisellä sen jälkeen kun virus alkoi levitä Kiinassa viime vuoden lopulla.

Suurin osa kuolemista on todettu Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Yhdysvalloissa viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut jo yli 85 000 ihmistä. Britanniassa kuolleita on yli 33 000 ja Italiassa yli 31 000. Ranska ja Espanja ovat molemmat raportoineet yli 27 000 kuolemaa.

Koska maailman maat tilastoivat koronavirustietoja eri tavoin eikä kaikkia tapauksia testata, sekä tartuntojen että kuolemien määrät lienevät todellisuudessa virallisia lukuja suurempia.