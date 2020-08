Koronaviruksen leviäminen jatkuu rajuna USA:ssa – Berliinin eilisessä koronamielenosoituksessa loukkaantui kymmeniä poliiseja

Ainakin 45 poliisia on loukkaantunut koronarajoitusten vastustajien mielenosoituksessa Berliinissä, kertoivat Saksan viranomaiset sunnuntaina. Neljä poliisia sai sairaalahoitoa vaativia vammoja.

Lauantain mielenosoituksessa pidätettiin 133 ihmistä. Pidätyksien yleisimmät syyt olivat häiriköinti ja poliisien väkivaltainen vastustaminen. Berliiniin oli kokoontunut noin 20 000 protestoijaa. Suurin osa oli ilman maskeja eikä piitannut lainkaan turvaväleistä.

Mielenosoittajia hillitsemään oli komennettu liki 1 100 poliisia.

Berliinissä oli sunnuntaina uusi, huomattavasti pienempi mielenilmaus, johon osallistui muutama sata ihmistä. Uutistoimisto AFP:n paikan päällä olleen toimittajan mukaan valtaosalla protestoijista oli tällä kertaa kasvomaskit ja he pitivät kiinni turvaetäisyyksistä.

Terveysministeri Jens Spahn muistutti, että vaikka mielenosoitukset ovat sallittuja koronan aikanakin, säännöistä on pidettävä kiinni.

– Etäisyydet, hygieniasäännöt ja maskit suojaavat meitä kaikki, joten meidän on kohdeltava toisiamme kunnioittavasti, Spahn sanoi.

Yhdysvalloissa jälleen yli 60 000 tartunt aa

Koronaviruksen leviäminen Yhdysvalloissa ei sunnuntaina osoittanut laantumisen merkkejä, sillä maassa todettiin jo viidentenä peräkkäisenä päivänä yli 60 000 uutta tartuntaa, kun lukemaksi kirjattiin 61 000.

Koronaan liittyviä kuolemantapauksia kirjattiin vuorokaudessa 1 051.

Yhdysvalloissa on vahvistettu tähän mennessä jo yli 4,6 miljoonaa koronatartuntaa ja yli 154 000 koronaan liittyvää kuolemantapausta. Tilastosivu Worldometerin mukaan Yhdysvalloissa on miljoonaa asukasta kohti todettu yli 14 000 tartuntaa ja 477 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Suomessa vastaavat luvut ovat 1 343 ja 59.

Worldometerin luvuissa on aika ajoin havaittu epäjohdonmukaisuuksia.

Latinalaisessa Amerikassa jo yli 200 000 kuolemaa

Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueella koronavirukseen liittyen on kuollut jo yli 200 000 ihmistä. Suurin osa kuolemantapauksista on todettu Brasiliassa, jossa koronavirukseen liittyviä kuolemia on vahvistettu tähän mennessä yli 93 000. Meksikossa koronakuolemia on todettu yli 47 000.

Koronatartuntoja on Worldometerin mukaan todettu Brasiliassa jo yli 2,7 miljoonaa. Miljoonaa asukasta kohti tartuntoja on reilut 12 700.

Meksikossa koronatartuntoja on vahvistettu yli 434 000, miljoonaa asukasta kohti hieman alle 3 400. Brasilian ja Meksikon jälkeen pahiten koronan runtelemat Latinalaisen Amerikan maat ovat Peru, Chile sekä Kolumbia.

Melbourneen ulkonaliikkumiskielto

Australiassa Melbournessa on otettu käyttöön uusia tiukkoja koronarajoituksia viruksen leviämisen rajoittamiseksi. Kaupunkiin julistettiin sunnuntaina muun muassa kuusi viikkoa kestävä öinen ulkonaliikkumiskielto. Ensimmäistä kertaa pandemian aikana kaupungissa kiellettiin myös häiden järjestäminen.

Melbournen koronarajoituksia tiukennettiin jo heinäkuun alussa, mutta uusia tartuntoja on raportoitu siitä huolimatta päivittäin satoja.

Victorian osavaltiossa, jonka pääkaupunki Melbourne on, vahvistettiin sunnuntaina 671 uutta koronatartuntaa ja seitsemän virukseen liittyvää kuolemaa.