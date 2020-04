Koronaviruksesta varoittanut amerikkalaiskapteeni sai itse viruksen

Koronaviruksen leviämisestä lentotukialuksellaan varoittanut kapteeni Brett Crozier on itse saanut viruksen, kertoo amerikkalaismedia.

Crozier sai potkut sen jälkeen kun hänen kirjeensä Tyynellämerellä ankkurissa olleelta tukialus Theodore Rooseveltilta tuli julkisuuteen.

– Emme ole sodassa, merisotilaiden ei pidä kuolla, kapteeni vetosi viestissään.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Crozierin erottamisesta päätti puolustusministeri Mark Esper.

– Tämä oli puolustusministerin päätös. Kerroin, että kannatan sitä, Trump sanoi.

Video Crozierin lähdöstä lentotukialukselta torstaina on noussut erittäin suosituksi sosiaalisessa mediassa. Sadat merisotilaat hurrasivat Crozierille ja kutsuivat häntä sankariksi.

Trumpia ja Esperiä on arvosteltu ankarasti Crozierin erottamisesta. Demokraattien presidenttiehdokkuutta tavoitteleva ex-varapresidentti Joe Biden kuvasi potkuja "lähes rikokseksi".

– Hänen olisi pitänyt saada mitali eikä potkuja, Biden sanoi ABC-yhtiön haastattelussa.

Esperin mukaan noin puolet Theodore Rooseveltin miehistöstä on nyt testattu viruksen varalta, Laivalta on löytynyt 155 tartuntaa, mutta kukaan ei ole tarvinnut sairaalahoitoa.

USA:ssa jo lähes 340 000 tartuntaa

Yhdysvalloissa on todettu jo lähes 340 000 koronavirustartuntaa, kertovat maailman tartuntamääriä seuraavan Johns Hopkins -yliopiston luvut.

Yliopiston seurannan mukaan Yhdysvalloissa kuoli päivän aikana yli 1 200 ihmistä. Luku on päivitetty sunnuntaina illalla kello 20.30 paikallista aikaa. Yhteensä yli 9 600 ihmisen kerrotaan kuolleen viruksen seurauksena.

Noin 1,6 miljoonaa ihmistä on testattu viruksen varalta, kertoi presidentti Donald Trump sunnuntaina päivittäisessä tiedotustilaisuudessa. Uutiskanava CNN:n mukaan Trump sanoi testausmäärän olevan suurempi kuin missään muussa maassa.

Presidentin hallinnon virustorjunnasta vastaavan ryhmän johtaja Deborah Birx varoitti kuolinlukujen nousevan edelleen todennäköisesti ainakin seuraavan viikon ajan. Hänen mukaansa Italiassa ja Espanjassa nelisen viikkoa jatkuneet eristystoimet ovat kuitenkin antaneet toivoa siitä, että epidemiaa on mahdollista hidastaa.

– Olemme toiveikkaita, että seuraavan viikon aikana näkisimme myös merkkejä tasaantumisesta niillä kaupunkialueilla, joilla tartunnat lähtivät kasvuun useita viikkoja sitten, Birx sanoi Guardianin mukaan.

Myös kansallisen allergia- ja tartuntatautiviraston johtaja Anthony Fauci toisti arvion tulossa olevasta "erittäin pahasta viikosta".

Yksi pahimmin kärsineistä alueista on New York, jossa on rekisteröity maaliskuun puolivälin jälkeen yli 4 100 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Tartuntoja on todettu yli 123 000.